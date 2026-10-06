App de entregas oferece curso gratuito para motoboys virarem blogueiro

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A rotina de quem passa horas nas ruas fazendo entregas também pode virar conteúdo para as redes sociais. Pensando nisso, a Keeta lançou o Crias do Corre, curso gratuito voltado exclusivamente para entregadores parceiros que querem aprender a transformar as próprias experiências em vídeos.

O programa terá duração de um mês e foi desenvolvido em parceria com a Digital Favela, ecossistema de mídia e creator economy voltado às periferias. A formação terá quatro módulos e vai combinar aulas com desafios práticos, para que os participantes coloquem as técnicas em prática durante a própria jornada de trabalho.

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Da rua para as redes sociais

A proposta parte de algo que já faz parte da rotina de muitos entregadores: compartilhar nas redes o que acontece durante o corre.

Situações vividas no trânsito, dificuldades da profissão, histórias durante as entregas e momentos do cotidiano já aparecem em plataformas como TikTok, Instagram e YouTube. O curso pretende justamente ajudar esses profissionais a transformar essas experiências em conteúdos mais estruturados.

Entre os professores está Valentim, o Anjo do Asfalto, criador de conteúdo ligado ao trânsito e que reúne mais de 3 milhões de seguidores.

Também participa da formação Flávio Brotas, que produz conteúdos sobre a rotina como entregador e ações de ajuda a motoristas e motociclistas.

Ao longo do curso, os participantes vão aprender temas como:

posicionamento pessoal;

técnicas de captação e edição;

funcionamento das plataformas;

algoritmos;

segurança digital;

produção de conteúdo para marcas.

Além das aulas, os entregadores terão desafios práticos e deverão produzir conteúdos durante o período de formação.

Curso acompanha expansão da Keeta no Brasil



O lançamento do projeto acontece enquanto a Keeta amplia sua operação no país. A plataforma de delivery pertence à chinesa Meituan e começou a funcionar no Brasil em outubro de 2025.

A operação teve início em Santos e São Vicente, antes de avançar para São Paulo e região metropolitana.

A ideia do Crias do Corre é aproveitar justamente a relação dos entregadores com as ruas para incentivar novas possibilidades de criação de conteúdo.

Digital Favela faz curadoria do projeto

A Digital Favela participa da iniciativa como parceira estratégica e responsável pela curadoria da comunidade. A empresa trabalha na conexão entre marcas e criadores de favelas e periferias e também desenvolve projetos voltados à profissionalização de produtores de conteúdo.

Segundo Tiago Trindade, cofundador e CCO da Digital Favela, o objetivo é ajudar os entregadores a reconhecer o potencial das próprias histórias.

“A gente acredita que toda vivência e toda história real pode se transformar em conteúdo. Nosso papel é criar ferramentas para que os entregadores parceiros encontrem sua narrativa e enxerguem na criação de conteúdo novas possibilidades”, afirma.

A criação e a execução do projeto são da agência WT.AG.

Campanha reúne creators das ruas e periferias

Para marcar o lançamento do curso, a Keeta também produziu um manifesto protagonizado por entregadores parceiros. O filme conta ainda com a participação de Victor Massaki, rapper, ator, empreendedor e criador de conteúdo.

A campanha será ampliada com a participação de creators ligados ao universo das ruas e das periferias, como Mizuno Motoca, Vini O Motoboy e Gordinho XR190.

Como participar do Crias do Corre?

As inscrições para o programa ficam abertas até 12 de outubro. O curso é gratuito e exclusivo para entregadores parceiros da Keeta.

Durante um mês, os participantes poderão aprender técnicas de produção, colocar os conhecimentos em prática durante a rotina de trabalho e transformar situações vividas nas ruas em conteúdo para as redes sociais.