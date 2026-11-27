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A elevação desproporcional da mensalidade de planos de saúde provocada pela mudança de faixa etária continua gerando disputas judiciais e condenações à restituição de valores pagos a mais.

Quando o percentual aplicado é considerado abusivo ou carece de justificativa técnica adequada, a Justiça costuma determinar a revisão da cobrança e o reembolso das diferenças cobradas indevidamente.

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​O que define a abusividade

​A variação de preço em razão da idade é admitida pela legislação da saúde suplementar, desde que observados parâmetros contratuais e regulatórios.

Nos contratos firmados a partir de 2004, a regulamentação da ANS organiza a progressão em dez faixas, com a última fixada aos 59 anos, além de exigir que o valor da faixa mais alta não ultrapasse seis vezes o da primeira e respeite a distribuição dos percentuais.

​Para pessoas idosas, o Estatuto da Pessoa Idosa veda a discriminação por meio de cobranças diferenciadas em razão da idade.

Na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reajuste por mudança de faixa etária é válido apenas quando há previsão expressa no contrato, observância das normas regulatórias e percentuais com base atuarial idônea — sem onerar excessivamente o beneficiário nem concentrar aumentos desarrazoados nas faixas mais avançadas.

​Restituição de valores e prazos

​Quando o juízo afasta um reajuste considerado abusivo, os efeitos costumam recair sobre dois pontos principais:

​Recálculo das mensalidades: substituição ou afastamento do índice excessivo, com manutenção da cobertura assistencial do consumidor.

​Devolução do pago a maior: restituição das diferenças desembolsadas indevidamente, sujeita a critérios de atualização e a prazos prescricionais previstos em lei.

​Paralelamente, o debate sobre a aplicação do Estatuto da Pessoa Idosa a contratos anteriores à vigência da norma segue em discussão no Supremo Tribunal Federal, com audiência de conciliação prevista para dezembro de 2026 após o adiamento da data inicialmente marcada para o início do mês.