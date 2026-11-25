O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), participou ontem, em Brasília, da 90ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP), que reúne gestores de todo o país para debater temas estratégicos para as administrações municipais.

Na pauta do encontro estiveram o reforço no financiamento das cidades, a gratuidade no transporte coletivo aos sábados e domingos, a regulamentação da reforma tributária, o reequilíbrio do pacto federativo e medidas de enfrentamento às mudanças climáticas.

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Política ao Ponto

Durante os painéis da manhã, o gestor cobrou uma divisão mais equânime das receitas públicas entre os entes federativos, argumentando que as prefeituras assumem responsabilidades crescentes na prestação de serviços básicos sem o devido respaldo financeiro. Reis apontou a defasagem nos repasses destinados à capital baiana por meio de transferências correntes.

"Estamos discutindo o financiamento das cidades brasileiras, que cada vez mais vêm perdendo recursos. Para vocês terem uma ideia, das 5.440 cidades brasileiras, Salvador está na posição 5.221 em repasses de transferências correntes. Portanto, há um descompasso em relação à população, às políticas públicas e aos serviços que a Prefeitura oferece. Recebemos muito poucos recursos para gerenciar uma cidade tão complexa como a nossa", afirmou.

Tarifa zero

Outro eixo defendido pelo prefeito foi a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê a gratuidade do transporte público coletivo nos finais de semana. Favorável à medida, Bruno Reis frisou que os recursos da União para bancar a operação devem constar de maneira definitiva no Orçamento Geral da União (OGU), assegurando previsibilidade financeira aos municípios e a continuidade do serviço.

"Também discutimos nesta manhã a defesa da gratuidade do transporte público aos finais de semana. Vamos reivindicar que os recursos previstos na PEC, por se tratar de um serviço continuado, sejam assegurados através do Orçamento Geral da União, para que sejam perenes", ressaltou.

Programação

A programação da FNP também incluiu debates sobre a revisão dos critérios do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), a regularidade dos repasses federais, os impactos da escala de trabalho 5x2 na mobilidade urbana e a redução de mortes no trânsito.

No período da tarde, os gestores discutiram verbas para saúde, educação, prevenção à violência contra a mulher e resiliência climática, além da entrega da minuta da Carta das Cidades ao presidente da República eleito e do balanço das ações da entidade em 2026.