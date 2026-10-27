DEPORTAÇÃO
Avião contratado pelos EUA deportou mais de 70 pessoas para o Brasil
Voo chegou ao país por volta das 22h50 da sexta-feira, 23
O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) revelou que o voo procedente dos Estados Unidos, que chegou ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins (MG), por volta das 22h50 da sexta-feira, 23, trouxe 73 pessoas brasileiras deportadas.
O governo federal, por meio do MDHC, fez a recepção, que inclui a identificação de demandas imediatas, assistência em saúde, apoio psicossocial e orientações sobre o acesso a serviços públicos e o deslocamento aos municípios de destino.
Familiares que buscam informações oficiais sobre a chegada dos voos de repatriação, formas de contato após o retorno ao Brasil e serviços disponíveis podem utilizar os canais oficiais do programa de repatriação:
- WhatsApp: +55 61 9168-9789
- E-mail: [email protected].
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Além disso, pessoas repatriadas e familiares podem buscar informações e orientações no Centro de Referência em Direitos Humanos para Pessoas Repatriadas e Migrantes (CREDH-RM), pelos seguintes meios:
- Telefone: +55 61 99202-1424
- E-mail: [email protected].
Por segurança, dados pessoais como nome completo, documentos, localização, fotografias, cidade de origem e informações relacionadas a detenções não devem ser compartilhados com terceiros que se apresentem como voluntários ou ofereçam auxílio.
O programa de repatriação não possui voluntários ou representantes autorizados a solicitar ou coletar dados pessoais fora de seus canais oficiais.
O que são voos de deportação?
O objetivo dos voos de deportação é repatriar cidadãos de outros países que não respeitaram as leis americanas de imigração, segundo o Departamento de Segurança Interna dos EUA.
Os deportados são principalmente aqueles que entraram nos Estados Unidos ilegalmente, que não obtiveram autorização para ficar naquele país, que foram condenados por crimes e/ou que foram considerados uma ameaça à segurança nacional.
Esse foi o 38º voo de deportação de brasileiros feito pelos EUA em 2026.