Avião pega fogo durante decolagem e aeroporto de Goiânia suspende voos

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Um avião da GOL pegou fogo durante a decolagem no Aeroporto Internacional de Goiânia, na noite desta quarta-feira, 23.

De acordo com a companhia aérea, a aeronave apresentou “problemas técnicos em um dos seus motores”. Todas as medidas previstas nos protocolos de segurança foram adotadas.

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“Todos os clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberam as tratativas previstas pela Resolução 400 da Anac e foram acomodados em próximos voos da companhia”, informou a Gol, em nota.

O voo tinha como destino o Aeroporto Internacional de Brasília . De acordo com a administração do Santa Genoveva, o incidente provocou a suspensão de pousos e decolagens entre 18h40 e 20h17.

“Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas”, informou a administradora, também em nota.

Problemas técnicos

A Gol informa que a aeronave que faria o voo G3 1747 nesta quarta-feira, 23, entre o Aeroporto de Goiânia (GYN) e Brasília (BSB), apresentou problemas técnicos em um dos motores, durante procedimento de decolagem, e teve o voo cancelado.

Todas as ações referentes à operação foram tomadas dentro dos protocolos e com foco na segurança, valor número 1 da GOL.

Todos os clientes desembarcaram em segurança. Passageiros impactados receberam as tratativas previstas pela resolução 400 da ANAC, e foram acomodados em próximos voos da Companhia.

Aeroporto de Goiânia

A administração do Aeroporto de Goiânia informa que a pista de pousos e decolagens ficou temporariamente impraticável das 18h40 às 20h17 desta quarta-feira, 23, após um problema técnico em um dos motores da aeronave da Gol que faria o voo G3 1747, com destino a Brasília, durante o procedimento de decolagem, segundo informações divulgadas pela própria companhia.

Após a conclusão dos procedimentos de segurança necessários pela equipe do aeroporto, como limpeza e inspeção da pista, as operações foram retomadas.