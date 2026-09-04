Bancos não terão atendimento presencial no feriado da Independência

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As agências bancárias não terão atendimento presencial na próxima segunda-feira, 7 de setembro, em razão do feriado da Independência do Brasil. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o atendimento será retomado na terça-feira, 8, nas localidades onde não houver feriado estadual ou municipal ou ponto facultativo.

Mesmo com as agências fechadas, os clientes poderão realizar operações pelos canais digitais dos bancos, além de utilizar serviços de atendimento por telefone e correspondentes bancários. As salas de autoatendimento também poderão funcionar, conforme a decisão de cada instituição.

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Pix funciona normalmente

As compensações bancárias não serão realizadas na segunda-feira, incluindo operações via TED. O Pix, no entanto, funcionará normalmente durante o feriado, por operar 24 horas por dia, inclusive em fins de semana e feriados.

Contas com vencimento no feriado

Boletos de cobrança e contas de consumo, como água, energia elétrica e telefone, que vencerem no dia 7 poderão ser pagos no próximo dia útil sem cobrança de juros ou multa.

Já no caso de tributos e impostos, a Febraban orienta que o pagamento seja antecipado quando o vencimento cair em um dia sem compensação bancária. A medida evita a incidência de juros e multas.

A entidade também lembra que o sábado não é considerado dia útil para fins de liquidação financeira.