Bebê morre após receber leite na veia em hospital

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Um bebê de quatro meses de vida morreu após receber leite na veia por engano em um hospital particular em Goiana, cidade de Pernambuco. Identificada como Miguel Ângelo Barbosa, a criança realizava o uso de uma sonda de alimentação, que foi confundida pelo profissional de saúde no momento da aplicação.

Miguel Ângelo Barbosa tinha 4 meses de vida - Foto: Reprodução | Redes sociais

O menino estava internado desde 11 de outubro, tratando um quadro de bronquiolite. Ele foi transferido da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Igarassu para o Hospital Memorial de Goiana, onde aconteceu o ocorrido.

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Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado como homicídio consumado em 21 de outubro, um dia depois da morte da criança.

O registro foi feito na 44ª Delegacia Circunscricional de Goiana, onde o caso segue sendo investigado, a fim de responsabilizar os culpados. Até o momento, o hospital não se pronunciou publicamente.