Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

LUTO

Bebê morre após receber leite na veia em hospital

Criança estava internada em hospital particular devido a uma bronquiolite

Franciely Gomes
Por
Criança usava uma sonda de alimentação
Criança usava uma sonda de alimentação - Foto: Ilustratativa | Magnific

Um bebê de quatro meses de vida morreu após receber leite na veia por engano em um hospital particular em Goiana, cidade de Pernambuco. Identificada como Miguel Ângelo Barbosa, a criança realizava o uso de uma sonda de alimentação, que foi confundida pelo profissional de saúde no momento da aplicação.

Miguel Ângelo Barbosa tinha 4 meses de vida
Miguel Ângelo Barbosa tinha 4 meses de vida - Foto: Reprodução | Redes sociais

O menino estava internado desde 11 de outubro, tratando um quadro de bronquiolite. Ele foi transferido da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Igarassu para o Hospital Memorial de Goiana, onde aconteceu o ocorrido.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

ALERTA

Mulher ganha indenização de R$ 10 mil ao ter conta do TikTok invadida
Mulher ganha indenização de R$ 10 mil ao ter conta do TikTok invadida imagem

SEGUNDO TURNO

Vai chover no domingo de eleição? Veja a previsão do tempo
Vai chover no domingo de eleição? Veja a previsão do tempo imagem

ELEIÇÕES 2026

"Nosso movimento vai ganhar essa eleição", garante Lula
"Nosso movimento vai ganhar essa eleição", garante Lula imagem

Em nota enviada à imprensa, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado como homicídio consumado em 21 de outubro, um dia depois da morte da criança.

O registro foi feito na 44ª Delegacia Circunscricional de Goiana, onde o caso segue sendo investigado, a fim de responsabilizar os culpados. Até o momento, o hospital não se pronunciou publicamente.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

hospital Pernambuco

Relacionadas

Mais lidas