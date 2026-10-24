Mulher ganha indenização de R$ 10 mil ao ter conta do TikTok invadida

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Uma neuropsicopedagoga recebeu R$ 10 mil em indenização após ter seu perfil do TikTok invadido por criminosos. A decisão foi tomada pela 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), imputando o crime de danos morais.

Empresa responsável pela rede social TikTok, a ByteDance Brasil Tecnologia Ltda. também foi condenada a restabelecer permanentemente o acesso à conta da vítima, que tinha cerca de 11 mil seguidores.

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O perfil era utilizado para publicar conteúdos relacionados à psicopedagogia. No entanto, hackers passaram a usar o domínio da conta para divulgar golpes envolvendo investimentos financeiros, exibindo capturas de tela falsas de supostas operações lucrativas com criptomoedas.

Entenda o caso

Segundo a vítima, o acesso dela à conta foi perdido em setembro de 2025, seguindo com os suspeitos até o momento da decisão judicial. Na época, ela entrou em contato com o TikTok pelo suporte, através do e-mail, solicitando a recuperação do acesso.

No entanto, a empresa não tomou providências para resolver o problema, o que ocasionou na ação judicial de recuperação. Diante do descaso, os advogados da profissional de saúde exigiram o pagamento de uma indenização.

Durante o processo, a ByteDance Brasil Tecnologia Ltda. contestou a responsabilização pelos danos e alegou que não possuía nenhuma relação direta com os prejuízos relatados pela profissional, ressaltando que o incidente teria ocorrido por culpa dela ou de terceiros.

Os argumentos da defesa não foram suficientes e a empresa seguiu sendo responsabilizada pela falta de segurança e suporte na análise do recurso, ocasionando na decisão final.