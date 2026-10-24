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SEGUNDO TURNO

Vai chover no domingo de eleição? Veja a previsão do tempo

Previsão aponta chuva no centro-sul e tempo quente no Norte e Nordeste;

Iarla Queiroz
Por
Domingo de eleição terá chuva e risco de temporais; veja a previsão do tempo
Domingo de eleição terá chuva e risco de temporais; veja a previsão do tempo - Foto: Ana Albuquerque | Ag. A TARDE

O domingo do segundo turno das Eleições de 2026, será marcado por condições climáticas diferentes pelo Brasil. Enquanto áreas do Sul e do Sudeste devem registrar chuva e risco de tempestades, o Norte e o Nordeste terão predomínio de tempo quente, com possibilidade de pancadas isoladas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as instabilidades devem se concentrar principalmente no Sul do país, com possibilidade de chuva também em estados do Centro-Oeste e do Sudeste. Para algumas áreas, o órgão emitiu avisos meteorológicos de perigo.

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Em Salvador, a previsão é mais favorável, com sol entre nuvens e baixa possibilidade de chuva ao longo do domingo.

Como fica o tempo em Salvador no domingo?

A capital baiana deve ter sol com algumas nuvens e pouca chance de chuva, de acordo com a previsão do Climatempo.

Confira as condições climáticas previstas para Salvador:

  • Temperatura mínima: entre 24°C e 25°C;
  • Temperatura máxima: entre 29°C e 34°C;
  • Chance de chuva: de 5% a 10%, com previsão de 0 mm;

Nordeste terá calor e possibilidade de chuva na Bahia

No domingo, o Nordeste terá predomínio de tempo quente, mas algumas áreas podem registrar pancadas isoladas. A previsão indica maior presença de nuvens na faixa oeste da região e no sul da Bahia.

possibilidade de chuva no sudoeste do Maranhão, no oeste do Piauí e no oeste e sul baiano. A região de Teixeira de Freitas está sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades.

Entre as capitais nordestinas, Salvador e João Pessoa devem registrar temperaturas mínimas de 23°C, segundo a previsão regional do Inmet. Em Teresina, no Piauí, a máxima pode chegar a 40°C, a maior temperatura prevista entre as capitais do país.

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Norte terá calor e pancadas isoladas

A região Norte terá aumento da nebulosidade em algumas localidades. No oeste e noroeste do Amazonas, a previsão é de chuva com trovoadas.

Também podem ocorrer pancadas isoladas no Acre, em Rondônia, nas demais áreas do Amazonas, no centro-sul do Pará e no Tocantins. Em Roraima, há possibilidade de chuva localizada.

O calor continuará predominando. A mínima prevista entre as capitais é de 23°C em Rio Branco, no Acre. As máximas podem alcançar 36°C em Belém, no Pará, e Porto Velho, em Rondônia, além de 37°C em Boa Vista, em Roraima, e Palmas, no Tocantins.

Centro-Oeste terá instabilidade

O domingo deve ser de maior nebulosidade e instabilidade no Centro-Oeste. O Inmet emitiu aviso amarelo de perigo potencial para tempestades no sul de Mato Grosso, no centro-sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul.

O alerta inclui áreas próximas às capitais Cuiabá, Goiânia e Campo Grande. No Distrito Federal e nas demais áreas da região, também há possibilidade de chuva isolada.

As temperaturas máximas previstas são de 27°C em Campo Grande, 33°C em Brasília, 35°C em Goiânia e 39°C em Cuiabá.

Sudeste pode ter chuva e trovoadas

A previsão para o Sudeste indica tempo instável, especialmente em São Paulo, no sul de Minas Gerais e no Rio de Janeiro, com possibilidade de chuva e trovoadas ao longo do dia.

Também são esperadas pancadas isoladas no Triângulo Mineiro, na região central de Minas Gerais e em áreas do oeste e sul do Espírito Santo.

O Inmet emitiu aviso de perigo potencial para tempestades em todo o estado de São Paulo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de grande parte de Minas Gerais.

Na capital paulista, os termômetros devem variar entre 16°C e 21°C. Em Belo Horizonte e Vitória, as máximas podem chegar a 30°C.

Sul concentra maior atenção para tempestades

O Sul deve ter um domingo chuvoso, principalmente no Paraná, com previsão de trovoadas. Também são esperadas pancadas de chuva na Serra de Santa Catarina e no norte e nordeste do Rio Grande do Sul.

O Inmet informou que as instabilidades devem se concentrar no oeste e norte gaúcho, em Santa Catarina e no Paraná. Para algumas áreas desses estados, há aviso vermelho de grande perigo para tempestades.

Em outras localidades, o órgão emitiu avisos amarelos de perigo potencial, incluindo o norte e leste do Paraná, o leste catarinense e o nordeste do Rio Grande do Sul.

A previsão indica mínima de 11°C e máxima de 20°C em Curitiba. Em Florianópolis, os termômetros devem variar entre 15°C e 19°C. Já em Porto Alegre, a temperatura deve ficar entre 15°C e 18°C.

O que explica a mudança no tempo?

De acordo com o Inmet, a instabilidade está associada à atuação de áreas de baixa pressão entre o norte da Argentina, o Paraguai e o sul da Bolívia, além da formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul.

O sistema deve organizar uma frente fria ao longo do fim de semana, ampliando as condições para chuva em áreas do centro-sul do país.

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