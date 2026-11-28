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O papel higiênico aparece entre os produtos mais vendidos em volume no Mercado Livre e na Amazon durante a Black Friday de 2026, realizada na sexta-feira, 27, segundo dados divulgados pelas próprias plataformas.

Produtos de limpeza doméstica e de beleza também estão entre os mais procurados. Já em valor de venda, destacam-se videogames, smartphones, televisores e geladeiras.

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No Mercado Livre, detergente de louças e amaciante de roupas também aparecem entre os itens mais vendidos nos 72 centros logísticos da empresa.

Em entrevista ao jornal O Globo, André de Castilho, diretor sênior de Marketplace da plataforma, afirmou que o aumento da procura por produtos básicos está relacionado à melhora nas condições de entrega.

Entre os fatores estão a redução do preço do frete, que em alguns casos é gratuito, e a possibilidade de receber pedidos no mesmo dia.

Na Amazon, a tendência é semelhante. Entre os produtos mais vendidos estão lava-roupas, limpadores multiuso, amaciante, óleo capilar e azeite.

Para Thomas Kampel, diretor de Comunicação da Amazon Brasil, o movimento reflete uma mudança no comportamento dos consumidores, que buscam preços mais baixos e praticidade diante do orçamento mais apertado.

“É a Black Friday do abastecimento da despensa. O e-commerce é mais fácil de se comparar preço. Quando o consumidor entende a conveniência e o frete grátis, é natural que evolua”, afirmou Kampel ao jornal.

Mercado Livre registra recorde de vendas

Além da procura por produtos básicos, o Mercado Livre divulgou resultados expressivos da Black Friday. Nas primeiras 12 horas da operação, a plataforma registrou o maior volume de produtos vendidos e de compradores únicos da história da empresa na data promocional.

Nesta edição, foram oferecidos 54 milhões de produtos com desconto, um aumento de 160% em relação a 2025.

Segundo o Mercado Livre, 97% dos consumidores que compraram na Black Friday de 2025 voltaram a fazer compras na plataforma ao longo deste ano.