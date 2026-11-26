SALVADOR
Shoppings de Salvador têm funcionamento especial para Black Friday; confira
Principais centros comerciais da capital baiana ajustaram os horários para atender à demanda
O dia mais esperado do varejo brasileiro ocorre nesta sexta-feira, 27, com a Black Friday. Para atender à demanda esperada para a data, alguns shoppings e estabelecimentos comerciais de Salvador ampliaram o funcionamento para receber aqueles que procuram aproveitar os descontos.
Alguns pontos ainda estenderam o horário especial para o final de semana, tanto no sábado, 28, quanto no domingo, 29.
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Confira o funcionamento dos principais shoppings de Salvador
Salvador Shopping
- Sexta-feira (27): as demais operações funcionam das 9h às 23h. O RedeMix abre a partir das 8h, assim como Sephora, Magazine Luiza, Xiaomi, Oh, Boy!, quiosque Kopenhagen, Mundo Pet, Drogaria São Paulo e Perfumaria Phebo.
Salvador Norte Shopping
- Sexta-feira (27): as demais operações funcionam das 9h às 23h. Mix Mateus e Lojas Americanas abrem a partir das 7h. Le Biscuit, Malibu Armarinho, Mina+ e Ri Happy começam a funcionar às 8h.
Shopping da Bahia
- Sexta-feira (27): funcionamento de todo o shopping das 8h às 23h.
- Sábado (28): das 9h às 22h.
- Domingo (29): todas as lojas funcionam das 12h às 21h.
Shopping Barra
- Sexta-feira (27): lojas, praça de alimentação e lazer funcionam das 9h às 23h. Os restaurantes Oliva Gourmet, Outback Steakhouse, Tokai, Camarada Camarão, Healthy por Victoria Cintra, Madero, Mamma Jamma e Santiago Culinária Ibérica abrem a partir das 12h. O horário do cinema deve ser consultado na programação oficial.
Shopping Center Lapa
- Sexta-feira (27): lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 8h às 20h. Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z abrem das 8h às 21h.
- Sábado (28): lojas, quiosques e praça de alimentação funcionam das 9h às 19h30. As unidades da Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z ficam abertas das 9h às 21h.
- Domingo (29): lojas e quiosques estarão fechados. A praça de alimentação funciona das 11h às 19h, enquanto Americanas, Riachuelo, Pernambucanas e Studio Z abrem das 9h às 18h.
Já o estacionamento do Center Lapa, nos dias 26, 27 e 28 de novembro, carros pagam R$ 10 pelas primeiras quatro horas, mais R$ 6 por hora adicional. Para motos, a tarifa é de R$ 5 pelas primeiras quatro horas, mais R$ 4 por hora adicional.
Shopping Itaigara
- Sexta-feira (27): funcionamento das 9h às 20h.
Shopping Bela Vista
- Sexta-feira (27): Americanas, Guaibim, Le Biscuit, Baianão, C&A, Lar Shopping, Magazine Luiza, Pague Menos e Drogaria São Paulo abrem a partir das 7h. As demais lojas, âncoras e quiosques funcionam das 8h às 23h. Lazer e alimentação ficam abertos das 9h às 22h.
- Sábado (28): lojas, quiosques, âncoras, lazer e alimentação funcionam das 9h às 22h.
- Domingo (29): lojas, quiosques, âncoras, lazer e alimentação funcionam das 12h às 21h.
Os horários do Cineflix, SAC, Alpha Fitness e Centro Médico Bela Vista devem ser consultados diretamente nos canais oficiais de cada serviço.