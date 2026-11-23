Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A Ferreira Costa abriu 140 vagas temporárias na Bahia para reforçar as operações durante a Black Friday 2026. As oportunidades estão distribuídas entre as lojas dos Barris e da Paralela, em Salvador, e o Centro de Distribuição.

Em todo o país, a varejista disponibilizou mais de 500 vagas temporárias, distribuídas entre lojas e centros de distribuição nos cinco estados em que atua.

Tudo sobre Salvador em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As oportunidades contemplam funções como:

Auxiliar de logística;

Separador e conferente;

Auxiliar de e-commerce;

Caixa e apoio de caixa;

Prevenção de perdas;

Atendimento e Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).

Também estão previstas vagas afirmativas para pessoas com deficiência e profissionais com 45 anos ou mais. Os interessados podem cadastrar o currículo no site de carreiras da empresa.

Black Friday deve elevar faturamento em 18%

A empresa projeta crescimento de 18% no faturamento em relação à Black Friday de 2025. A expectativa também é de aumento de 25% no número de pedidos.

Para atender à demanda, a varejista reforçou os estoques e preparou descontos de até 50% em diferentes departamentos, incluindo eletrodomésticos, móveis, ferramentas, pisos e tintas.

Entre as categorias mais procuradas estão:

Eletrodomésticos;

Móveis;

Utensílios domésticos;

Produtos para construção e reforma.

A campanha também terá ofertas exclusivas no site e no aplicativo, além de condições específicas para clientes que compram por CNPJ.

Segundo a empresa, os produtos anunciados como ofertas da Black Friday não terão preços reduzidos posteriormente durante a campanha. Novas promoções poderão ser incluídas até o fim de novembro.

Como se candidatar às vagas

As contratações temporárias buscam reforçar áreas como logística, comércio eletrônico, atendimento e operações de loja. Os profissionais selecionados passarão por treinamentos presenciais ou on-line, conforme a função.

A empresa informa que mantém uma taxa média de retenção de aproximadamente 70% dos trabalhadores sazonais, que podem ser aproveitados em vagas permanentes após o período da campanha, conforme desempenho e disponibilidade.

Horários de funcionamento

Durante o período da Black Friday, as lojas dos Barris e da Paralela funcionarão nos seguintes horários: