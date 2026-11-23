OPORTUNIDADE DE EMPREGO
Ferreira Costa abre 140 vagas temporárias na Bahia para a Black Friday
Oportunidades estão distribuídas entre as lojas dos Barris e da Paralela e o Centro de Distribuição
A Ferreira Costa abriu 140 vagas temporárias na Bahia para reforçar as operações durante a Black Friday 2026. As oportunidades estão distribuídas entre as lojas dos Barris e da Paralela, em Salvador, e o Centro de Distribuição.
Em todo o país, a varejista disponibilizou mais de 500 vagas temporárias, distribuídas entre lojas e centros de distribuição nos cinco estados em que atua.
As oportunidades contemplam funções como:
- Auxiliar de logística;
- Separador e conferente;
- Auxiliar de e-commerce;
- Caixa e apoio de caixa;
- Prevenção de perdas;
- Atendimento e Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC).
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Também estão previstas vagas afirmativas para pessoas com deficiência e profissionais com 45 anos ou mais. Os interessados podem cadastrar o currículo no site de carreiras da empresa.
Black Friday deve elevar faturamento em 18%
A empresa projeta crescimento de 18% no faturamento em relação à Black Friday de 2025. A expectativa também é de aumento de 25% no número de pedidos.
Para atender à demanda, a varejista reforçou os estoques e preparou descontos de até 50% em diferentes departamentos, incluindo eletrodomésticos, móveis, ferramentas, pisos e tintas.
Entre as categorias mais procuradas estão:
- Eletrodomésticos;
- Móveis;
- Utensílios domésticos;
- Produtos para construção e reforma.
A campanha também terá ofertas exclusivas no site e no aplicativo, além de condições específicas para clientes que compram por CNPJ.
Segundo a empresa, os produtos anunciados como ofertas da Black Friday não terão preços reduzidos posteriormente durante a campanha. Novas promoções poderão ser incluídas até o fim de novembro.
Como se candidatar às vagas
As contratações temporárias buscam reforçar áreas como logística, comércio eletrônico, atendimento e operações de loja. Os profissionais selecionados passarão por treinamentos presenciais ou on-line, conforme a função.
A empresa informa que mantém uma taxa média de retenção de aproximadamente 70% dos trabalhadores sazonais, que podem ser aproveitados em vagas permanentes após o período da campanha, conforme desempenho e disponibilidade.
Horários de funcionamento
Durante o período da Black Friday, as lojas dos Barris e da Paralela funcionarão nos seguintes horários:
- 27 e 28 de novembro (sexta e sábado): das 8h às 22h;
- 30 de novembro (domingo): das 8h às 20h.