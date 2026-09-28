Bolsa Família: parcela de setembro é paga a partir desta segunda

A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira, 28, a parcela de setembro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. Ao todo, 19,29 milhões de famílias recebem o benefício neste mês, com valor médio de R$ 678,18.

O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber adicionais de acordo com a composição familiar.

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O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. Há ainda um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos. Os valores terão reajuste a partir de outubro.

Como funciona o pagamento

O calendário tradicional do Bolsa Família distribui os pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo o número final do NIS. As informações sobre as datas, o valor recebido e a composição das parcelas podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar a poupança digital da Caixa.

Em algumas localidades, no entanto, o pagamento ocorre de forma antecipada e unificada. No último dia 17, moradores de 179 municípios de sete estados receberam os valores independentemente do final do NIS. A medida contempla cidades que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública.

Confira os estados e o número de municípios beneficiados:

Acre: 22 municípios;

Amazonas: 3 municípios;

Paraíba: 31 municípios;

Rio Grande do Norte: 113 municípios;

Roraima: 6 municípios;

São Paulo: 1 município;

Sergipe: 3 municípios.

A relação completa das cidades incluídas no pagamento unificado está disponível na lista oficial do programa.

Regra de proteção

O Bolsa Família também possui a chamada regra de proteção, destinada às famílias que aumentam a renda após conseguir emprego. Nesses casos, os beneficiários podem continuar recebendo 50% do valor do programa por um período determinado, desde que a renda por integrante da família não ultrapasse meio salário mínimo.

A regra está em vigor desde junho de 2023. Desde junho de 2025, o período de permanência para novos beneficiários foi reduzido de dois anos para um ano. Quem entrou na regra até maio de 2025, porém, mantém o direito de receber metade do benefício durante dois anos.

Outra mudança ocorreu em relação ao Seguro Defeso. Desde 2024, o benefício deixou de ser descontado do Bolsa Família. A alteração foi estabelecida pela Lei nº 14.601/2023, responsável por retomar o Programa Bolsa Família.

O Seguro Defeso é destinado a pessoas que dependem exclusivamente da pesca artesanal e ficam impedidas de exercer a atividade durante o período de reprodução dos peixes, conhecido como piracema.