BENEFÍCIO SOCIAL
Bolsa Família: parcela de setembro é paga a partir desta segunda
Pagamento é destinado aos beneficiários com NIS de final 8
A Caixa Econômica Federal começa a liberar nesta segunda-feira, 28, a parcela de setembro do Bolsa Família para os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 8. Ao todo, 19,29 milhões de famílias recebem o benefício neste mês, com valor médio de R$ 678,18.
O valor mínimo pago pelo programa é de R$ 600, mas algumas famílias podem receber adicionais de acordo com a composição familiar.
O Benefício Variável Familiar Nutriz, por exemplo, garante seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses. Há ainda um adicional de R$ 50 para famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos e outro de R$ 150 para aquelas com crianças de até 6 anos. Os valores terão reajuste a partir de outubro.
Como funciona o pagamento
O calendário tradicional do Bolsa Família distribui os pagamentos nos últimos dez dias úteis de cada mês, seguindo o número final do NIS. As informações sobre as datas, o valor recebido e a composição das parcelas podem ser consultadas pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentar a poupança digital da Caixa.
Em algumas localidades, no entanto, o pagamento ocorre de forma antecipada e unificada. No último dia 17, moradores de 179 municípios de sete estados receberam os valores independentemente do final do NIS. A medida contempla cidades que enfrentam situações de emergência ou calamidade pública.
Confira os estados e o número de municípios beneficiados:
- Acre: 22 municípios;
- Amazonas: 3 municípios;
- Paraíba: 31 municípios;
- Rio Grande do Norte: 113 municípios;
- Roraima: 6 municípios;
- São Paulo: 1 município;
- Sergipe: 3 municípios.
A relação completa das cidades incluídas no pagamento unificado está disponível na lista oficial do programa.
Regra de proteção
O Bolsa Família também possui a chamada regra de proteção, destinada às famílias que aumentam a renda após conseguir emprego. Nesses casos, os beneficiários podem continuar recebendo 50% do valor do programa por um período determinado, desde que a renda por integrante da família não ultrapasse meio salário mínimo.
A regra está em vigor desde junho de 2023. Desde junho de 2025, o período de permanência para novos beneficiários foi reduzido de dois anos para um ano. Quem entrou na regra até maio de 2025, porém, mantém o direito de receber metade do benefício durante dois anos.
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Outra mudança ocorreu em relação ao Seguro Defeso. Desde 2024, o benefício deixou de ser descontado do Bolsa Família. A alteração foi estabelecida pela Lei nº 14.601/2023, responsável por retomar o Programa Bolsa Família.
O Seguro Defeso é destinado a pessoas que dependem exclusivamente da pesca artesanal e ficam impedidas de exercer a atividade durante o período de reprodução dos peixes, conhecido como piracema.