Boticário distribui perfumes de graça; veja como resgatar o seu

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O Boticário vai entregar mais de 400 mil miniaturas de 10 ml do novo Clash Extreme Desodorante Colônia, lançamento masculino da marca. A partir da próxima segunda-feira, 26, os interessados podem se dirigir às lojas participantes para fazer a retirada da miniatura. Mas, para participar, é necessário atender a alguns requisitos.

Quem pode pegar perfume de graça do Boticário

De acordo com as regras da ação, podem participar todos aqueles que atenderem aos seguintes critérios:

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Ter mais de 18 anos;

Possuir CPF válido;

Ter cadastro ativo no Beautybox, o programa de fidelidade da marca.

Além disso, os interessados precisam ter somado, no mínimo, R$ 50 em compras identificadas pelo CPF entre 1º de outubro de 2025 e 30 de setembro de 2026.

São contabilizadas compras nos canais oficiais das marcas do grupo, como O.U.I e Beleza na Web, além do próprio O Boticário. Ficam de fora da conta compras canceladas, em processo de troca ou devolvidas.

Como pedir perfume de graça da O Boticário

A partir da próxima segunda-feira, 26, todos aqueles que atenderem aos critérios citados acima poderão emitir um vale-brinde pelo site oficial do Boticário ou pelo aplicativo.

Em seguida, o participante deverá selecionar a loja em que deseja fazer a retirada e ir pessoalmente buscar o brinde, sem custo algum.

Cada CPF tem direito a um único vale-brinde, ou seja, a apenas uma miniatura durante toda a campanha. A ação é valída até dia 19 de novembro ou até durarem os estaques.

Clash Extreme

O Clash Extreme é uma versão mais intensa do Clash, uma das linhas masculinas recentes do Boticário, que vem conquistando seu espaço no mercado.

Assinado pelo perfumista Dominique Ropion, o perfume tem o dobro da concentração do blend aromático da versão original, com lavanda, sálvia e alecrim combinados a notas de figo.

A versão tradicional, com 100 ml, caiu de R$ 184,90 para R$ 149,90, um desconto de 18%. Já o body spray da linha passou de R$ 52,90 para R$ 41,90.

Atenção aos golpes

O Boticário reforça que os participantes fiquem atentos e façam os pedidos apenas pelo aplicativo ou pelo site oficial da empresa. A marca não cobra nenhum valor pela miniatura.

Fiquem atentos a links recebidos por WhatsApp ou redes sociais que peçam senhas, dados bancários ou pagamento de frete.