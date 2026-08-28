PATRIMÔNIO
Brasil tem 255 bilionários; veja quem lidera o top 10 dos mais ricos
Levantamento mostra as movimentações e registros das fortunas
O Brasil tem cerca de 255 bilionários em 2026, com patrimônios superiores a R$ 1 bilhão e uma fortuna combinada de R$ 1,86 trilhão. Entre eles, empresários, acionistas e filantropos se destacam entre os dez maiores do país.
O levantamento, divulgado pela Forbes, mostra as principais movimentações do ranking, além dos setores e das empresas que concentram as maiores fortunas do país.
Entre os dez primeiros bilionários que se destacaram em 2026, Ricardo Faria, da Granja Faria, registrou o maior salto no ranking, passando da 21ª para a 10ª posição, com o patrimônio quase dobrando.
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Já Carlos Alberto Sicupira foi o único integrante do top 10 a cair de posição, recuando da 6ª para a 9ª colocação. Mas quem são os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026?
Veja os 10 maiores bilionários do Brasil em 2026
1º lugar: Eduardo Luiz Saverin
Empreendedor brasileiro, Eduardo Luiz Saverin lidera o ranking com um patrimônio estimado em R$ 162,9 bilhões em 2026. Apesar da retração de 28,24% em relação ao ano anterior, quando acumulava R$ 227 bilhões, o cofundador da Meta mantém a primeira colocação na lista dos mais ricos.
- Posição 2026: 1º
- Patrimônio 2026: R$ 162,9 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 227 bilhões
- Variação: -28,24% (Perdeu)
- Empresa: Meta / Facebook
2º lugar: Vicky Sarfati Safra e família
Vicky Sarfati Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra, morto em dezembro de 2020, herdou cerca de metade da fortuna do empresário, que por muitos anos foi o banqueiro mais rico do mundo. Além dela, os demais herdeiros das famílias são: Jacob, Esther, Alberto e David.
- Posição 2026: 2º
- Patrimônio 2026: R$ 130,6 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 120,5 bilhões
- Variação: +8,38% (Ganhou)
- Empresa: Banco Safra
3º lugar: Jorge Paulo Lemann e família
Em terceiro lugar aparece Jorge Paulo Lemann, acionista controlador do gigante cervejeiro AB InBev, com patrimônio avaliado em R$ 103,5 bilhões em 2026. O investidor também obtém participações em conglomerados internacionais, como Restaurant Brands International (Burger King e Tim Hortons).
- Posição 2026: 3º
- Patrimônio 2026: R$ 103,5 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 88 bilhões
- Variação: +17,61% (Ganhou)
- Empresa: AB InBev / 3G Capital
4º lugar: André Santos Esteves
O banqueiro André Santos Esteves, do banco BTG Pactual, teve lucro líquido ajustado recorde de R$ 15,9 bilhões em 2025, alta de 34,7% em relação aos 12 meses anteriores. Já em 2026, o empresário apresentou patrimônio de R$ 66,1 bilhões.
- Posição 2026: 4º
- Patrimônio 2026: R$ 66,1 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 51 bilhões
- Variação: +29,61% (Ganhou)
- Empresa: BTG Pactual
5º lugar: Fernando Roberto Moreira Salles
Primogênito do banqueiro Walther Moreira Salles (1912-2001), Fernando é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações. O empresário registrou patrimônio de R$ 50,3 bilhões em 2026.
Entre as atividades da família está a mineradora Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), líder mundial na produção de nióbio.
- Posição 2026: 5º
- Patrimônio 2026: R$ 50,3 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 40,2 bilhões
- Variação: +25,12% (Ganhou)
- Empresa: Itaú Unibanco / CBMM
6º lugar: Pedro Moreira Salles
Com patrimônio avaliado em R$ 46,6 bilhões em 2026, Pedro é o terceiro filho do banqueiro Walther Moreira Salles. Ele também é acionista do Itaú Unibanco por meio da Companhia E. Johnston de Participações.
- Posição 2026: 6º
- Patrimônio 2026: R$ 46,6 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 38 bilhões
- Variação: +22,63% (Ganhou)
- Empresa: Itaú Unibanco / CBMM
7º lugar: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles
Max Van Hoegaerden Herrmann Telles é o filho mais novo do bilionário Marcel Herrmann Telles e vem assumindo a participação do pai na AB InBev, a maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev. Em 2026, ele registrou R$ 38,8 bilhões de patrimônio no Brasil.
- Posição 2026: 7º
- Patrimônio 2026: R$ 38,8 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 29,3 bilhões
- Variação: +32,42% (Ganhou)
- Empresa: AB InBev / 3G Capital
8º lugar: Miguel Gellert Krigsner
Com patrimônio avaliado em R$ 35,7 bilhões em 2026, ele controla marcas como Eudora, Quem Disse, Berenice?, Beautybox, Vult e O.U.i, entre outras. Além disso, investiu na Cia. Tradicional de Comércio, dona de algumas das redes de bares e restaurantes mais conhecidas de São Paulo.
- Posição 2026: 8º
- Patrimônio 2026: R$ 35,7 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 34,2 bilhões
- Variação: +4,39% (Ganhou)
- Empresa: O Boticário
9º lugar: Carlos Alberto da Veiga Sicupira e família
- Posição 2026: 9º
- Patrimônio 2026: R$ 35,4 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 39,1 bilhões
- Variação: -9,46% (Perdeu)
- Empresa: AB InBev / 3G Capital
10º lugar: Ricardo Castellar de Faria
Engenheiro agrônomo pela UFRGS, o carioca Faria é fundador e presidente do conselho da Granja Faria, da Insolo e da RCF Capital e presidente da Associação Catarinense de Avicultura. Em 2026, ele apresentou patrimônio de R$ 35,1 bilhões.
- Posição 2026: 10º
- Patrimônio 2026: R$ 35,1 bilhões
- Patrimônio 2025: R$ 19,6 bilhões
- Variação: +79,08% (Ganhou)
- Empresa: Granja Faria