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FATALIDADE

Brasileira morre durante lua de mel em Portugal após crise alérgica

Amanda e Thiago Nascimento completavam apenas 11 dias de casamento

Sara Santos
Por
A crise alérgica de Amanda evoluiu para uma parada cardiorrespiratória
A crise alérgica de Amanda evoluiu para uma parada cardiorrespiratória - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A enfermeira Amanda Marinho Nascimento morreu nesta quarta-feira (21), aos 29 anos, após sofrer uma grave reação alérgica ao ingerir camarão e outros frutos do mar na cidade de Leiria, em Portugal. Ela estava em viagem de lua de mel com o marido, Tiago Nascimento. A reação alérgica evoluiu para uma crise de asma e uma parada cardiorrespiratória, e Amanda não resistiu.

Amanda e Tiago se casaram no dia 10 de outubro e completavam apenas 11 dias de matrimônio quando a fatalidade ocorreu. O casal tinha retorno ao Brasil marcado para esta sexta-feira (23).

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Em entrevista ao Metrópoles, o marido de Amanda explicou que a esposa passou mal após o almoço. “Ela comeu um pouco e a gente saiu para andar pela cidade, fomos em uma livraria. E aí, duas horas depois, ela teve reação alérgica, por volta das 16h30”, relatou.

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Amanda chegou a receber os primeiros socorros ainda no local, em Leiria, por uma equipe de emergência, mas a falta de suporte adequado na unidade hospitalar inicial exigiu a transferência da paciente.

“A gente correu para o hospital de Leiria. A ambulância chegou e fez os primeiros socorros, mas, naquela unidade, não tinha o suporte necessário. Ela, então, precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra, um pouco mais distante, e, infelizmente, não resistiu”, contou.

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