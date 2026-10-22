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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Empresário suspeito de agredir esposa com taco de beisebol é solto

Ele estava preso na Penitenciária de Potim II, no interior de São Paulo

Sara Santos
Por
Ivo Kros nega ter usado um taco de beisebol para agredir a esposa
Ivo Kros nega ter usado um taco de beisebol para agredir a esposa - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Suspeito de agredir e ameaçar a esposa, o empresário Ivo Kros, de 48 anos, teve a prisão preventiva revogada pela Justiça de São Paulo e deixou o presídio nesta quarta-feira (21). Ele estava preso na Penitenciária de Potim II, no interior do estado.

O caso aconteceu na madrugada do dia 15 de agosto. Segundo Giullia Falcão, esposa de Ivo, ele a teria agredido na mão direita com um golpe de taco de beisebol e a ameaçado com um taser. O empresário foi preso em flagrante, e a prisão foi convertida em preventiva durante audiência de custódia.

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Vítima relata agressões frequentes

A dentista, de 27 anos, afirmou que a agressão registrada não foi a única durante os quase três anos de relacionamento. Em vídeo publicado nas redes sociais, Giullia mostrou ferimentos no rosto e afirmou ter sofrido uma fratura no dedo.

“Esta é a situação em que meu marido me deixou. Veja, um dedo quebrado, meu rosto todo deformado”, disse. Giullia também relatou que já havia registrado uma ocorrência anterior contra o marido e procurado um advogado criminalista.

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O que diz o empresário?

Em depoimento, Kros afirmou ter sido agredido por Giullia com socos e chutes. Ele negou ter usado um taco de beisebol ou uma arma de choque, além de negar ter feito ameaças de morte. No entanto, admitiu ter dado um soco no rosto de Giullia. Segundo ele, o golpe foi uma reação às agressões que estaria sofrendo.

O empresário também confirmou ter tomado o celular da esposa para impedir que ela ligasse para a polícia.

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Tags

agressão Ivo Kros São Paulo

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