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Clientes de um shopping em Marabá, no sudeste do Pará, passaram por um susto neste domingo, 22. Um brinquedo infantil pegou fogo no meio do empreendimento, minutos após o uso de uma criança.

Segundo informações divulgadas na imprensa, testemunhas que estavam presentes no local alegaram que o carrinho elétrico apresentou falhas iniciais após a queda de uma bateria. O item foi colocado de maneira improvisada por funcionários do shopping.

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Em seguida, o veículo voltou a circular com outra criança a bordo, mas começou a soltar fumaça, fazendo com que o menino descesse imediatamente. Minutos depois, o brinquedo foi levado de volta à área da empresa responsável e pegou fogo no caminho.

Sem controle, o carrinho seguiu em direção a uma loja de quadros e decoração, antes de ser contido pelos funcionários do estabelecimento. Apesar do susto, ninguém ficou ferido e a confusão foi cessada pela brigada de incêndio do shopping e bombeiros civis.

Pronunciamento do shopping

Em nota, o shopping informou que a atração teve sua atividade suspensa de maneira imediata, com a retirada de todos os brinquedos e carrinhos de circulação.

A interdição segue até o fim das inspeções técnicas e retomada dos serviços só será restabelecida após a comprovação de que todos os itens atendem às exigências técnicas de segurança do shopping.