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Um novo lote de pagamento relativo ao dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep vai ser liberado nesta quarta-feira, 25, pela Caixa Econômica Federal. Poderão sacar o dinheiro aqueles que solicitaram o ressarcimento até 31 de outubro deste ano.

O antigo PIS/Pasep foi criado para incrementar a poupança dos trabalhadores. Em 1975, os recursos dos programas foram transferidos para um único fundo, que parou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo abono salarial atual.

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Muitos empregados deixaram de sacar os valores, que acabaram sendo transferidos para uma conta única do Tesouro Nacional.

Agora, os funcionários que trabalharam com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 poderão pedir o ressarcimento desses valores.

Segundo o governo federal, a estimativa é que mais de 10 milhões de pessoas sejam contempladas, totalizando R$ 26,3 bilhões.

O saldo médio de saque é de R$ 2,8 mil, mas varia de caso a caso.

Como saber se tem direito ao saque?

Para saber se tem direito ao saque, é necessário acessar a página do REPIS Cidadão e fazer login com sua conta da plataforma gov.br. Depois, é só digitar o Número de Identificação Social (NIS) e clicar em pesquisar.

Se houver dinheiro a receber, o próprio sistema orientará os próximos passos. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo do FGTS.

Os pagamentos são feitos exclusivamente pela Caixa, por crédito em conta já existente no banco ou em conta poupança social digital, aberta sem custos pela instituição.

Caso o ressarcimento não seja solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. Herdeiros de titulares falecidos também têm direito ao pedido.

Confira o calendário de pagamentos: