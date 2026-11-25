DIVERGÊNCIAS
Caminhoneiros paralisam atividades por impasse em plano de saúde
Movimento começou nesta segunda-feira e não tem prazo para terminar
Motoristas contratados por transportadoras do Rio Grande do Norte iniciaram uma greve por tempo indeterminado nesta segunda-feira, 23, após divergências na alteração da assistência médica da categoria.
A paralisação foi aprovada por unanimidade em assembleias realizadas nos dias 13 e 19 de novembro, nos municípios de Mossoró e Parnamirim, sob coordenação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Cargas do Rio Grande do Norte (Sintrocern).
Impasse
O impasse teve início com a substituição da operadora Hapvida pela Unimed por iniciativa do setor patronal, mudança implementada em 1º de novembro.
De acordo com o sindicato laboral, a alteração ocorreu sem negociação prévia e comprometeu garantias previstas na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) de 2026/2028, que estabelece subsídio mensal de R$ 189,50 por trabalhador na ativa para a saúde suplementar, além de critérios específicos para o plano de referência.
Reivindicação
A categoria reivindica a retomada das condições anteriores de atendimento, com preservação da cobertura territorial e da rede credenciada de hospitais e clínicas, revisão da cobrança de coparticipação, continuidade dos tratamentos em curso e manutenção do amparo aos dependentes.
A mobilização abrange funcionários de empresas vinculadas ao Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logística do Rio Grande do Norte (Setcern) em diferentes cidades potiguares.
O movimento, contudo, não tem caráter nacional nem inclui automaticamente os motoristas autônomos que circulam pelo estado.
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Adesão
Até o início da paralisação, não havia estimativa oficial de adesão nem prazo para o encerramento da greve, cujos reflexos no escoamento de mercadorias dependerão da operação mantida pelas transportadoras.
O Sintrocern informou que o transporte de cargas essenciais — como combustíveis, medicamentos e alimentos — vai ser preservado para evitar desabastecimento, e ressaltou que permanece aberto à negociação com a representação patronal.