Carro pega fogo na Ponte Rio-Niterói e provoca bloqueio no trânsito

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Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na noite do último domingo, 15, sentido Rio de Janeiro, e bloqueou o trânsito nas duas vias. A interdição total da pista durou cerca de 15 minutos.

Por volta das 18h45 o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e às 19h10, as duas faixas começaram a ser liberadas para o tráfego.

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Como ficou o trânsito após o incêndio?

A liberação total só ocorreu às 20h, mas o trânsito continuou bastante intenso no local. a travessia da ponte chegou a durar 54 minutos.

As imagens feitas por testemunhas e divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas e uma grande fumaça cinza se formando sobre a ponte.

Não há informações sobre feridos.