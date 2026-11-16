Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

BRASIL

Carro pega fogo na Ponte Rio-Niterói e provoca bloqueio no trânsito

Travessia chegou a durar 54 minutos

Alice Paulilo
Por
Pista ficou totalmente interditada por 15 minutos com carro ainda em chamas
Pista ficou totalmente interditada por 15 minutos com carro ainda em chamas - Foto: Reprodução/ Redes sociais

Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na noite do último domingo, 15, sentido Rio de Janeiro, e bloqueou o trânsito nas duas vias. A interdição total da pista durou cerca de 15 minutos.

Por volta das 18h45 o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e às 19h10, as duas faixas começaram a ser liberadas para o tráfego.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Como ficou o trânsito após o incêndio?

Leia Também:

POLÊMICA

“Papinho de viado”: fala homofóbica atribuída a promotora gera denúncia
“Papinho de viado”: fala homofóbica atribuída a promotora gera denúncia imagem

SAÚDE

Brasil tem primeira morte por Mpox confirmada no Rio de Janeiro
Brasil tem primeira morte por Mpox confirmada no Rio de Janeiro imagem

POLÍCIA

Porteiro morre após ser atingido por portão ao chegar para trabalhar
Porteiro morre após ser atingido por portão ao chegar para trabalhar imagem

A liberação total só ocorreu às 20h, mas o trânsito continuou bastante intenso no local. a travessia da ponte chegou a durar 54 minutos.

As imagens feitas por testemunhas e divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas e uma grande fumaça cinza se formando sobre a ponte.

Não há informações sobre feridos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

brasil

Relacionadas

Mais lidas