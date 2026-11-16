BRASIL
Carro pega fogo na Ponte Rio-Niterói e provoca bloqueio no trânsito
Travessia chegou a durar 54 minutos
Um carro pegou fogo na Ponte Rio-Niterói na noite do último domingo, 15, sentido Rio de Janeiro, e bloqueou o trânsito nas duas vias. A interdição total da pista durou cerca de 15 minutos.
Por volta das 18h45 o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas e às 19h10, as duas faixas começaram a ser liberadas para o tráfego.
Como ficou o trânsito após o incêndio?
Leia Também:
A liberação total só ocorreu às 20h, mas o trânsito continuou bastante intenso no local. a travessia da ponte chegou a durar 54 minutos.
As imagens feitas por testemunhas e divulgadas nas redes sociais mostram o veículo em chamas e uma grande fumaça cinza se formando sobre a ponte.
Não há informações sobre feridos.