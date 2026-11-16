POLÊMICA
“Papinho de viado”: fala homofóbica atribuída a promotora gera denúncia
Caso investigado pelo Ministério Público mira Rosemilly Albuquerque
Uma promotora de Justiça identificada como Rosemilly Albuquerque entrou na mira do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) após uma série de comentários homofóbicos e transfóbicos publicados em uma conta do Instagram associada a ela.
As manifestações foram direcionadas a diferentes pessoas, entre elas uma criança que sonhava em ser bailarina e uma policial militar trans.
De acordo com informações da coluna de Carlos Madeiro, do portal Uol, o caso chegou à Ouvidoria do Ministério Público por meio de uma denúncia apresentada por um colega da instituição.
Rosemilly atua na 2ª Vara Criminal de Goiana, em Pernambuco.
Segundo a reportagem, ela mantinha pelo menos três contas na rede social, mas uma delas chamou a atenção por reunir comentários preconceituosos em publicações de diferentes perfis, além de manifestações político-partidárias.
Comentários contra criança provocaram revolta
A repercussão começou após uma publicação do perfil do NETV, programa daTV Globoem Pernambuco, na última quarta-feira, 11.
O conteúdo mostrava a história de um menino que realizou o sonho de fazer balé.
Na postagem, a conta associada à promotora publicou três comentários afirmando que os pais da criança seriam "comunistas" e estariam "ensinando uma criança a se tornar mulher trans".
Em resposta a uma pessoa que elogiou os pais do menino, o perfil publicou: "papinho de viad@ kkkk".
Outros comentários homofóbicos e transfóbicos
Além das manifestações contra a criança, a reportagem identificou outros comentários de teor homofóbico e transfóbico na mesma conta.
Em uma postagem sobre a primeira policial militar trans de Pernambuco, o perfil afirmou que a profissional era "um homem montado e produzido como mulher".
Na mesma publicação, também questionou "como foi o teste de aptidão física".
Em outra manifestação, ao comentar uma fotografia de um casal formado por um homem e uma mulher trans, escreveu: "dois homens se beijando".
Promotora também fazia manifestações políticas
Além dos comentários homofóbicos e transfóbicos, a reportagem identificou manifestações político-partidárias na conta associada à promotora.
Entre as publicações estavam críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e manifestações de apoio à campanha do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.
Em uma das publicações mais recentes identificadas pela reportagem, o perfil chamou o governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), de "babaca".
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O que diz o Ministério Público?
Em nota, a Corregedoria-Geral do Ministério Público de Pernambuco informou que tomou conhecimento do caso e que "adotará as medidas cabíveis".
O órgão também destacou que, conforme a Lei Complementar nº 12/1994 e seu Regimento Interno, os procedimentos conduzidos pela Corregedoria têm caráter sigiloso.
Promotora nega ter autorizado os comentários
Procurada pelo Uol, Rosemilly inicialmente negou ter autorizado a publicação das manifestações.
"Não posso falar de uma publicação leviana que foi publicada por terceiros sem a minha autorização", afirmou.
Questionada sobre a possibilidade de outras pessoas terem acesso à conta, a promotora não respondeu e informou que o advogado dela se manifestaria "em momento oportuno".