Carro usado por Ayrton Senna vai a leilão por valor milionário

Um Honda NSX usado por Ayrton Senna no início dos anos 1990 será leiloado em Londres e pode alcançar uma cifra milionária. A RM Sotheby's estima que o esportivo seja vendido por entre US$ 700 mil e US$ 1,1 milhão, o equivalente a aproximadamente R$ 3,64 milhões e R$ 5,72 milhões.

O carro foi entregue ao piloto pela Honda em 1991 e ficava à disposição dele durante suas estadias em Portugal. Na cor vermelho Fórmula, com teto preto e interior em couro preto, o veículo foi registrado em Lisboa com a placa “SX-25-59”.

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A ligação de Senna com o modelo vai além do uso pessoal. O brasileiro participou do desenvolvimento do NSX, criado pela Honda para competir no mercado de esportivos de alto desempenho. A parceria com a fabricante japonesa também marcou a carreira do piloto: em 1988, já na McLaren, ele conquistou seu primeiro título mundial de Fórmula 1 com motor Honda.

Senna ao volante

O NSX permanecia em Lisboa para uso do brasileiro, que tinha uma propriedade na Quinta do Lago, no Algarve. Em 1991, Senna utilizou o carro durante a temporada europeia e em deslocamentos relacionados ao Grande Prêmio de Portugal, disputado no circuito do Estoril.

O esportivo também apareceu no documentário “Ayrton Senna: Racing Is In My Blood”, de 1992, em uma cena na qual o piloto dirige e acelera o veículo diante das câmeras.

Outro registro conhecido mostra Senna de jeans e camisa enquanto lava o próprio NSX com uma mangueira.

A procedência do veículo é respaldada por documentos apresentados para o leilão. Um fax da Honda confirmou a ligação do carro com o piloto, informação posteriormente reafirmada pela Honda Motor Europe.

Do Brasil? Não: de Portugal ao Japão

Após a morte de Senna, em 1994, o NSX permaneceu em Portugal e passou por diferentes proprietários. Em 2013, foi adquirido pelo colecionador Robert McFagan e posteriormente levado ao Reino Unido, onde recebeu registro para circular em vias públicas em 2016.

Em 2019, o carro foi levado ao circuito de Imola, na Itália, durante as homenagens pelos 25 anos da morte de Senna. Na ocasião, foi conduzido por Giancarlo Minardi, fundador da antiga equipe Minardi de Fórmula 1.

Posteriormente, o NSX seguiu para o Japão e foi adquirido pelo atual proprietário em Nagoya, em 2024. Agora, mais de três décadas depois de ter sido usado por Senna, o esportivo retorna ao Reino Unido para ser leiloado e pode alcançar R$ 5,7 milhões.