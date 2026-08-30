BRASIL
Incêndio atinge casa de presidente do TSE após vazamento de gás
Bombeiros foram acionados e contiveram chamas em cerca de 40 minutos
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, teve a sua casa incendiada neste domingo, 30, em decorrência de um vazamento de gás. O ministro mora no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas em cerca de 40 minutos. Nenhum dos presentes, inclusive Nunes Marques, não ficou ferido.
O que aconteceu
Um vazamento no botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa provocou um incêndio, segundo a assessoria de imprensa do TSE. As chamas foram agravadas pelo telhado de acrílico do local e os bombeiros conseguiram controlar o fogo em cerca de 40 minutos.
Kassio, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), assumiu a presidência do TSE em maio e ficará à frente da Corte durante as eleições deste ano.
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira e tem entre suas principais atribuições organizar, supervisionar e garantir a legitimidade das eleições no país.
Veja como evitar acidentes com gás
Este incidente acende o alerta para a necessidade de manutenção preventiva da rede de gás, com revisões periódicas e regulares de todo o sistema.
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Por isso, o portal A TARDE, reuniu indicações do Corpo de Bombeiros para prevenir este tipo de ocorrência. Confira:
- Nunca acenda a luz ou use aparelhos eletrônicos, incluindo telefones celulares, caso perceba um cheiro de gás no ambiente. Neste caso, o primeiro passo antes de acionar o socorro é abrir as janelas e portas e retirar as pessoas da casa;
- Verifique periodicamente as instalações de gás de sua residência. Para saber se há vazamentos, use espuma liquida em volta do registro e ao longo da mangueira. Se houver vazamentos haverá formação de bolhas;
- Ao trocar o botijão, observe a aparência dele. Não pode estar amassado, enferrujado ou danificado;
- Não instale o botijão de gás em locais fechados e sem ventilação;
- Não deixe panos, papel ou outros materiais de fácil combustão próximos ao fogão ou ao gás. Em caso de vazamentos ou de princípios de incêndios esses materiais ajudam a propagar o fogo;
- A mangueira e a válvula de botijões de gás devem ser certificadas pelo Inmetro e possuir data de validade. Sempre faça a substituição se a validade estiver vencida;
- Em caso de dúvidas entre em contato com a empresa responsável pela instalação do gás;
- Acione o Corpo de Bombeiros se houver qualquer emergência pelo telefone 193.