Incêndio atinge casa de presidente do TSE após vazamento de gás

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O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, teve a sua casa incendiada neste domingo, 30, em decorrência de um vazamento de gás. O ministro mora no Lago Sul, bairro nobre de Brasília.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas em cerca de 40 minutos. Nenhum dos presentes, inclusive Nunes Marques, não ficou ferido.

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O que aconteceu

Um vazamento no botijão de gás ligado a um forno na área externa da casa provocou um incêndio, segundo a assessoria de imprensa do TSE. As chamas foram agravadas pelo telhado de acrílico do local e os bombeiros conseguiram controlar o fogo em cerca de 40 minutos.

Kassio, que também é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), assumiu a presidência do TSE em maio e ficará à frente da Corte durante as eleições deste ano.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira e tem entre suas principais atribuições organizar, supervisionar e garantir a legitimidade das eleições no país.

Veja como evitar acidentes com gás

Este incidente acende o alerta para a necessidade de manutenção preventiva da rede de gás, com revisões periódicas e regulares de todo o sistema.

Por isso, o portal A TARDE, reuniu indicações do Corpo de Bombeiros para prevenir este tipo de ocorrência. Confira: