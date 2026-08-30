Granizo do tamanho de bola de golfe perfura e danifica carros na orla

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Quem estava em locais abertos em Florianópolis neste domingo, 30, foi surpreendido por um fenômeno incomum - pedras de granizo do tamanho de bolas de golfe caíram na região da Praia dos Ingleses, perfurando e danificando carros na área.

A chuva forte atingiu a capital catarinense e outras cidades de Santa Catarina, provocando estragos, alagamentos e danos em imóveis e veículos. Imagens registradas na região mostram vidros de carros quebrados e carrocerias perfuradas pelo impacto do granizo.

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Além disso, também há vídeos de estabelecimentos com entrada de água e acúmulo de gelo após o temporal.

Cidades decretam emergência

Florianópolis e outras quatro cidades catarinenses decretaram situação de emergência por causa das chuvas intensas. Além da capital, também estão na lista Bom Jesus, Quilombo, Ipuaçu e Biguaçu.

Apenas em Florianópolis, mais de 700 famílias foram afetadas. Em todo o estado, o número passa de mil famílias atingidas. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Ajuda da Defesa Civil

A Defesa Civil de Santa Catarina informou que acompanha a situação nos municípios afetados e iniciou a entrega de itens de assistência humanitária para famílias que tiveram as casas danificadas.

Entre os materiais distribuídos estão telhas, peças de cumeeira, colchões e kits de acomodação.

Estado segue em alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia informou que Santa Catarina segue em alerta de perigo para tempestades. Entre os danos registrados estão queda de árvores, destelhamentos, deslizamentos de terra e alagamentos.

As chuvas fortes atingem a região Sul do país e têm causado transtornos em diferentes cidades catarinenses ao longo deste domingo.