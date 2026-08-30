Tenente de 63 anos morre após passar mal durante avaliação física da PM

A Polícia Militar do Piauí se manifestou sobre a morte do tenente José Luzia da Silva, de 63 anos, após o militar passar mal durante uma etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), em Teresina. O oficial participava da avaliação exigida no processo de promoção da carreira.

José Luzia sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de concluir o exercício e já estar em período de descanso. Ele foi atendido e levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde as equipes continuaram as tentativas de reanimação. O militar morreu na unidade de saúde.

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Diante do caso, a PMPI informou que o tenente havia realizado previamente uma inspeção periódica de saúde e entregue os exames necessários para ser submetido ao teste. A corporação afirmou que, conforme a avaliação médico-pericial, ele estava apto para participar e não tinha nenhuma restrição vigente que impedisse a realização da atividade.

“Nesse caso, o militar encontrava-se regularmente apto, sob o ponto de vista médico-pericial, para a realização do TAF, sem registro de restrição vigente que contraindicasse sua participação”, escreveu.

A instituição explicou que exames médicos e avaliações físicas fazem parte dos procedimentos adotados pela Polícia Militar e também estão previstos na legislação entre as exigências para a progressão na carreira.

A PMPI ressaltou, porém, que o fato de o problema de saúde ter ocorrido após o esforço físico não é suficiente, por si só, para apontar o TAF como causa ou estabelecer uma relação entre a atividade e a morte. Segundo a corporação, uma conclusão desse tipo precisa considerar informações clínicas, hospitalares e médico-legais.

A Polícia Militar lamentou a morte do tenente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. A família também está recebendo assistência por meio do Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) e do Plano de Assistência Funerária (PLANAF).