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POLÍCIA

Tenente de 63 anos morre após passar mal durante avaliação física da PM

Militar participava do TAF como parte do processo de promoção na carreira da Polícia Militar

Luan Julião
Por
Tenente José Luzia da Silva, de 63 anos
Tenente José Luzia da Silva, de 63 anos - Foto: Reprodução

A Polícia Militar do Piauí se manifestou sobre a morte do tenente José Luzia da Silva, de 63 anos, após o militar passar mal durante uma etapa do Teste de Aptidão Física (TAF), em Teresina. O oficial participava da avaliação exigida no processo de promoção da carreira.

José Luzia sofreu uma parada cardiorrespiratória depois de concluir o exercício e já estar em período de descanso. Ele foi atendido e levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT), onde as equipes continuaram as tentativas de reanimação. O militar morreu na unidade de saúde.

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Diante do caso, a PMPI informou que o tenente havia realizado previamente uma inspeção periódica de saúde e entregue os exames necessários para ser submetido ao teste. A corporação afirmou que, conforme a avaliação médico-pericial, ele estava apto para participar e não tinha nenhuma restrição vigente que impedisse a realização da atividade.

“Nesse caso, o militar encontrava-se regularmente apto, sob o ponto de vista médico-pericial, para a realização do TAF, sem registro de restrição vigente que contraindicasse sua participação”, escreveu.

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A instituição explicou que exames médicos e avaliações físicas fazem parte dos procedimentos adotados pela Polícia Militar e também estão previstos na legislação entre as exigências para a progressão na carreira.

A PMPI ressaltou, porém, que o fato de o problema de saúde ter ocorrido após o esforço físico não é suficiente, por si só, para apontar o TAF como causa ou estabelecer uma relação entre a atividade e a morte. Segundo a corporação, uma conclusão desse tipo precisa considerar informações clínicas, hospitalares e médico-legais.

A Polícia Militar lamentou a morte do tenente e manifestou solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda. A família também está recebendo assistência por meio do Centro de Assistência Integral à Saúde (CAIS) e do Plano de Assistência Funerária (PLANAF).

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Tags

morte de militar Polícia Militar do Piauí teste de aptidão física

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