Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

AMOR ETERNO

Casal morre com poucas horas de diferença após 70 anos juntos

Casal morreu na última terça-feira, 4; ela em casa e ele no hospital

Andrêzza Moura

Por Andrêzza Moura

05/11/2025 - 21:20 h
Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos
Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos -

Um amor que resistiu ao tempo e que nem a morte conseguiu separar. Parece cena de um romance, mas é, na verdade, a história real de Maria de Lourdes, 95 anos, e Emílio, 96, que morreram na última terça-feira, 4, com poucas horas de diferença, encerrando juntos uma história de companheirismo que durou sete décadas.

O casal, que morava no distrito de Minerolândia, em Pedra Branca, no Ceará, era referência de união e afeto para toda a comunidade. Durante os 70 anos de casamento, Maria de Lourdes e Emílio construíram uma família numerosa e amorosa, com oito filhos, 13 netos e nove bisnetos. Mesmo na velhice, eram vistos como exemplo de dedicação e cuidado mútuo.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

COP30: projeto da RMS de Salvador leva educação ambiental a Belém
Operação mira lavagem de R$ 5 bilhões ligada ao PCC e fecha 49 postos
Laços com PCC: Postos interditados no PI, MA e TO também eram da Shell

Dona Maria de Lourdes faleceu em casa, cercada pela família, enquanto seu Emílio, internado em um hospital, partiu poucas horas depois. A sequência de falecimentos emocionou parentes e toda a comunidade local. O velório e sepultamento ocorreram juntos, e o casal foi enterrado lado a lado em Minerolândia, local onde morou por tantas décadas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

amor eterno casamento duradouro ceará comunidade família história de vida

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos
Play

Imóvel que explodiu e deixou um morto era depósito de fogos ilegal

Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos
Play

Ministra revela plano para combater invasão de terras na Bahia

Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos
Play

Golpe da Sorte: Salvador é alvo de operação que bloqueou R$ 74 milhões

Maria de Lourdes e Emílio viveram juntos por 70 anos
Play

“Japinha não existe”, diz jovem associada a traficante em megaoperação

x