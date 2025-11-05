AMOR ETERNO
Casal morre com poucas horas de diferença após 70 anos juntos
Casal morreu na última terça-feira, 4; ela em casa e ele no hospital
Por Andrêzza Moura
Um amor que resistiu ao tempo e que nem a morte conseguiu separar. Parece cena de um romance, mas é, na verdade, a história real de Maria de Lourdes, 95 anos, e Emílio, 96, que morreram na última terça-feira, 4, com poucas horas de diferença, encerrando juntos uma história de companheirismo que durou sete décadas.
O casal, que morava no distrito de Minerolândia, em Pedra Branca, no Ceará, era referência de união e afeto para toda a comunidade. Durante os 70 anos de casamento, Maria de Lourdes e Emílio construíram uma família numerosa e amorosa, com oito filhos, 13 netos e nove bisnetos. Mesmo na velhice, eram vistos como exemplo de dedicação e cuidado mútuo.
Dona Maria de Lourdes faleceu em casa, cercada pela família, enquanto seu Emílio, internado em um hospital, partiu poucas horas depois. A sequência de falecimentos emocionou parentes e toda a comunidade local. O velório e sepultamento ocorreram juntos, e o casal foi enterrado lado a lado em Minerolândia, local onde morou por tantas décadas.
