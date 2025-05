Chuva forte? Veja 6 cuidados essenciais com o carro para evitar acidentes

Aquaplanagem é uma das causas de grande parte de acidentes de trânsito em períodos de chuva - Foto: José Simões/Ag A TARDE

Com a chegada do ciclone extratropical no Brasil e o grande potencial de temporais, conforme alertou o Climatempo na última quarta-feira, 24, surge o alerta nas estradas para as pistas molhadas, escorregadias e alagadas pelas rodovias.

O Portal A TARDE reuniu 6 cuidados para quem sair de carro durante os dias chuvosos para prevenir problemas como aquaplanagem, pane elétrica, desgaste dos pneus, alagamentos e possíveis acidentes.

Confira:

1. Faça check-up nos limpadores e para-brisas

Em dias chuvosos, a visibilidade é um dos fatores mais importantes para a segurança. Fique atento a sinais de desgaste, como ruídos ao passar pelo vidro ou riscos na borracha. Se notar algum problema, como ressecamento, é hora de trocar as palhetas.

E não se esqueça de checar também o limpador do vidro traseiro. Troque a palheta a cada 6 meses ou sempre que notar falhas.

2. Dirija com faróis e lanternas acesas, mesmo de dia

A chuva deixa o ambiente mais escuro, e dirigir com faróis acesos é essencial para enxergar e ser visto por outros motoristas. Além disso, luzes de sinalização, como pisca-alerta e setas, devem estar funcionando perfeitamente.

Além de aumentar sua visibilidade, é obrigatório por lei em algumas vias.

3. Evite a aquaplanagem dos pneus

A água na pista reduz o atrito entre os pneus e o asfalto, aumentando o risco de aquaplanagem, quando o carro “flutua” sobre a água e você perde o controle. Para evitar isso, verifique regularmente a profundidade dos sulcos dos pneus (aqueles “canais” na borracha). Se estiverem muito gastos, é necessário trocar.

4. Reduza a velocidade e mantenha distância segura

O tempo de frenagem aumenta com o solo molhado. Frear bruscamente pode fazer o carro derrapar. Por isso dirigir com certa distância dos demais veículos é o mais prudente para manter o controle do veículo e evitar possíveis acidentes.

5. Proteja a parte elétrica ao estacionar

Se possível, evite parar em locais baixos ou perto de bueiros entupidos. A umidade pode afetar o módulo eletrônico do veículo e causar falhas e danos no veículo. Verifique ainda a condição do sistema elétrico, como bateria, alternador, e luzes, é essencial para garantir um bom desempenho e evitar problemas.

6. Evite estacionar e andar por ruas com histórico de alagamento

Chuvas fortes podem vir acompanhadas de ventos, raios, quedas de árvores e até granizo. Por isso, evite estacionar sob árvores ou em áreas com risco de alagamento. Prefira locais cobertos ou seguros, e fique de olho na sinalização de vias com histórico de enchentes.

E caso esteja em uma situação de risco, acione a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).