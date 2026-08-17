Ciclone extratropical atinge o Brasil com tempestades nesta quinta (20/08)

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

Um ciclone extratropical forma-se sobre a Região Sul do Brasil na quinta-feira, 20. A previsão da Meteored indica chuvas intensas, tempestades severas, rajadas de vento entre 50 km/h e 75 km/h e queda nas temperaturas.

Formação e cronograma

O sistema desenvolve-se entre a noite de quarta-feira, 19 de agosto, e a madrugada de quinta-feira, 20 de agosto, a partir do avanço de uma área de instabilidade entre Argentina e Paraguai.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na manhã de quinta-feira, uma área de baixa pressão consolida-se sobre o Rio Grande do Sul. O fenômeno atinge inicialmente as regiões Oeste, Missões e Central do estado.

Áreas afetadas

Durante a tarde de quinta-feira, as instabilidades avançam para:

Norte e Serra do Rio Grande do Sul

Oeste de Santa Catarina

Regiões oeste e sudoeste do Paraná

No período noturno, o sistema atinge a região central e o sul de Santa Catarina, o sul do Paraná e as áreas gaúchas da Serra, litoral, Sul, Sudeste e Campanha.

Deslocamento do ciclone

Na sexta-feira, 21, o ciclone afasta-se em direção ao oceano Atlântico. Simultaneamente, uma massa de ar frio avança sobre a Região Sul, provocando redução nas marcas térmicas.