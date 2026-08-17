PREVISÃO
Ciclone extratropical atinge o Brasil com tempestades nesta quinta (20/08)
Sistema traz chuvas intensas, tempestades e queda de temperatura
Um ciclone extratropical forma-se sobre a Região Sul do Brasil na quinta-feira, 20. A previsão da Meteored indica chuvas intensas, tempestades severas, rajadas de vento entre 50 km/h e 75 km/h e queda nas temperaturas.
Formação e cronograma
O sistema desenvolve-se entre a noite de quarta-feira, 19 de agosto, e a madrugada de quinta-feira, 20 de agosto, a partir do avanço de uma área de instabilidade entre Argentina e Paraguai.
Na manhã de quinta-feira, uma área de baixa pressão consolida-se sobre o Rio Grande do Sul. O fenômeno atinge inicialmente as regiões Oeste, Missões e Central do estado.
Áreas afetadas
Durante a tarde de quinta-feira, as instabilidades avançam para:
- Norte e Serra do Rio Grande do Sul
- Oeste de Santa Catarina
- Regiões oeste e sudoeste do Paraná
No período noturno, o sistema atinge a região central e o sul de Santa Catarina, o sul do Paraná e as áreas gaúchas da Serra, litoral, Sul, Sudeste e Campanha.
Deslocamento do ciclone
Na sexta-feira, 21, o ciclone afasta-se em direção ao oceano Atlântico. Simultaneamente, uma massa de ar frio avança sobre a Região Sul, provocando redução nas marcas térmicas.