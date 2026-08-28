CLIMA
Ciclone extratropical deve atingir o Brasil entre segunda e terça
Frente fria deve avançar pelo país com chuva forte, tempestades e queda de temperatura
Uma frente fria que atua no Sul do Brasil pode favorecer a formação de um ciclone extratropical entre segunda-feira, 31, e terça-feira, 1º. O sistema deve avançar para o Sudeste, provocando chuva intensa, tempestades, rajadas de vento e queda de temperatura.
O cenário começa a se desenhar neste fim de semana, quando as instabilidades devem atingir Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém avisos de tempestade para os três estados.
Os alertas indicam possibilidade de chuva de 30 a 60 milímetros por hora ou de até 100 milímetros por dia, além de ventos entre 60 e 100 km/h e queda de granizo.
Entre os riscos associados às tempestades estão cortes no fornecimento de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos.
Sul terá tempestades neste fim de semana
No Rio Grande do Sul, as áreas que exigem maior atenção estão no centro-sul, norte e nordeste do estado. Em Santa Catarina, os avisos abrangem principalmente as regiões oeste, serrana e sul.
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No Paraná, a previsão indica atuação do sistema sobre áreas do sudoeste, centro-sul, oeste e sudeste.
A partir de segunda-feira, 31, a frente fria deve avançar em direção a São Paulo e outras áreas do Sudeste. O deslocamento pode provocar chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de granizo nas regiões sob influência do sistema.
Como pode se formar o ciclone extratropical
A frente fria está associada a uma área de baixa pressão. A depender da evolução das condições atmosféricas, a atuação dos ventos em diferentes níveis da atmosfera pode favorecer o aprofundamento dessa área e a organização de uma circulação ciclônica.
Nesse cenário, pode ocorrer a formação de um ciclone extratropical. A ocorrência e a intensidade do fenômeno, porém, ainda dependem do comportamento da atmosfera nos próximos dias.
O Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) também acompanha a evolução de áreas de baixa pressão e frentes que atuam na região Sul e no Atlântico Sul.
Temperaturas devem cair no Sudeste
A possível formação do ciclone extratropical deve estar associada à entrada de uma massa de ar mais frio. Com isso, a tendência é de queda nas temperaturas em diferentes áreas do Sudeste ao longo da próxima semana.
A intensidade do frio e a distribuição das chuvas ainda podem sofrer alterações conforme o sistema evoluir.