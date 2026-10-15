INVESTIMENTO MILIONÁRIO
Cidade do Autista: projeto de R$ 18 milhões vai sair do papel no Brasil
Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída
O Brasil vai ganhar um novo Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista. O projeto foi apelidado de Cidade do Autista e vai ser construído no Bairro Pinheirinho, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.
As obras devem começar na próxima semana, após um ato alusivo programado para sexta-feira, 16, no antigo Alvorada Clube
Investimento milionário
O projeto recebeu investimento de R$ 18,4 milhões e prevê mais de 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos, em um terreno com mais de 7 mil metros quadrados.
A Cidade do Autista terá espaços como:
- Salas de recursos multifuncionais;
- Brinquedoteca pedagógica;
- Espaços para atividades de arte e música;
- Espaço para psicomotricidade educacional;
- Quadra esportiva;
- Piscina coberta e aquecida e jardim sensorial.
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Local vai atender às diferentes necessidades dos alunos
A iniciativa, segundo a administração municipal, busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Os atendimentos na Cidade do Autista ocorrerão no contraturno escolar e não devem substituir o papel das unidades de ensino.
De acordo com a prefeitura, o trabalho será organizado por meio de atividades individuais e coletivas, com foco na identificação e superação de barreiras que possam dificultar a aprendizagem.
Mais de 800 estudantes da rede municipal possuem o diagnóstico de TEA, apontam dados do município. A Cidade do Autista terá uma equipe multidisciplinar de até 60 profissionais da área educacional para atender os estudantes.
Veja fotos do projeto:
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