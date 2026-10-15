Cidade do Autista: projeto de R$ 18 milhões vai sair do papel no Brasil

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O Brasil vai ganhar um novo Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista. O projeto foi apelidado de Cidade do Autista e vai ser construído no Bairro Pinheirinho, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

As obras devem começar na próxima semana, após um ato alusivo programado para sexta-feira, 16, no antigo Alvorada Clube

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Investimento milionário

O projeto recebeu investimento de R$ 18,4 milhões e prevê mais de 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos, em um terreno com mais de 7 mil metros quadrados.

A Cidade do Autista terá espaços como:

Salas de recursos multifuncionais;

Brinquedoteca pedagógica;

Espaços para atividades de arte e música;

Espaço para psicomotricidade educacional;

Quadra esportiva;

Piscina coberta e aquecida e jardim sensorial.

Local vai atender às diferentes necessidades dos alunos

A iniciativa, segundo a administração municipal, busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os atendimentos na Cidade do Autista ocorrerão no contraturno escolar e não devem substituir o papel das unidades de ensino.

De acordo com a prefeitura, o trabalho será organizado por meio de atividades individuais e coletivas, com foco na identificação e superação de barreiras que possam dificultar a aprendizagem.

Mais de 800 estudantes da rede municipal possuem o diagnóstico de TEA, apontam dados do município. A Cidade do Autista terá uma equipe multidisciplinar de até 60 profissionais da área educacional para atender os estudantes.

Veja fotos do projeto: