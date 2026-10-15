Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL

INVESTIMENTO MILIONÁRIO

Cidade do Autista: projeto de R$ 18 milhões vai sair do papel no Brasil

Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída

Edvaldo Sales
Por
Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída
Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída - Foto: Divulgação | Decom

O Brasil vai ganhar um novo Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista. O projeto foi apelidado de Cidade do Autista e vai ser construído no Bairro Pinheirinho, em Criciúma, no Sul de Santa Catarina.

As obras devem começar na próxima semana, após um ato alusivo programado para sexta-feira, 16, no antigo Alvorada Clube

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Investimento milionário

O projeto recebeu investimento de R$ 18,4 milhões e prevê mais de 3 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em três pavimentos, em um terreno com mais de 7 mil metros quadrados.

A Cidade do Autista terá espaços como:

  • Salas de recursos multifuncionais;
  • Brinquedoteca pedagógica;
  • Espaços para atividades de arte e música;
  • Espaço para psicomotricidade educacional;
  • Quadra esportiva;
  • Piscina coberta e aquecida e jardim sensorial.

Leia Também:

ESTUDO

Evolução do cérebro humano pode explicar risco de autismo
Evolução do cérebro humano pode explicar risco de autismo imagem

POLÍCIA

Hapvida é alvo de operação que apura atendimento a crianças com autismo
Hapvida é alvo de operação que apura atendimento a crianças com autismo imagem

DIA DO ORGULHO AUTISTA

Diagnóstico tardio de autismo é comum em mulheres; entenda os sinais
Diagnóstico tardio de autismo é comum em mulheres; entenda os sinais imagem

Local vai atender às diferentes necessidades dos alunos

A iniciativa, segundo a administração municipal, busca ampliar as oportunidades de desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Os atendimentos na Cidade do Autista ocorrerão no contraturno escolar e não devem substituir o papel das unidades de ensino.

De acordo com a prefeitura, o trabalho será organizado por meio de atividades individuais e coletivas, com foco na identificação e superação de barreiras que possam dificultar a aprendizagem.

Mais de 800 estudantes da rede municipal possuem o diagnóstico de TEA, apontam dados do município. A Cidade do Autista terá uma equipe multidisciplinar de até 60 profissionais da área educacional para atender os estudantes.

Veja fotos do projeto:

  • 1 de 5 Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída
    Projeto terá mais de 3 mil metros quadrados de área construída |
  • 2 de 5 Cidade do Autista: projeto de R$ 18 milhões vai sair do papel no Brasil
    |
  • 3 de 5 Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista
    Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista |
  • 4 de 5 Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista
    Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista |
  • 5 de 5 Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista
    Centro Educacional Especializado e Multidisciplinar de Atendimento ao Autista |
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Autismo Transtorno do Espectro Autista

Relacionadas

Mais lidas