Cinco estados entram em alerta para vendaval; Bahia está na lista

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Cinco estados do Brasil receberam alertas de vendaval pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para esta sexta-feira, 21. A ventania pode chegar a 100 km/h em regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Também há previsão de ventania em trechos dos estados do Espírito Santo, Paraná e Bahia, com rajadas de até 60 km/h. O evento está relacionado ao fenômeno do ciclone extratropical, que ocorre próximo ao litoral da Região Sul.

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De acordo com o Inmet, as rajadas podem provocar queda de árvores, danos em construções e plantações e destelhamento de imóveis.

Veja os cincos estados em alerta

Alerta amarelo: vendaval no litoral sul da Bahia ;

Alerta amarelo: vendaval no litoral sul de SP até o litoral norte do Espírito Santo;

Alerta laranja: chuva e vendaval no litoral Norte de São Paulo, em municípios como Caraguatatuba (SP), Ilhabela (SP) e Ubatuba (SP);

Alerta laranja: chuva e vendaval em todo litoral do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense;

Alerta laranja: vendaval e tempestade no sul do Paraná.

Ciclone Extratropical no Brasil

O Brasil será atingido por um ciclone extratropical que causará fortes rajadas de ventos e mudanças no clima em diversas regiões do país nos próximos dias. De acordo com a previsão divulgada pela Meteored, o fenômeno ocorrerá nesta quarta-feira, 19, sobre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, chegando em outras regiões até o sábado, 22.

Com previsão de vento de até 100 km/h em áreas próximas ao centro do ciclone, a Região Sul está entre as principais regiões afetadas. Além da ventania, há previsão de chuva intensa, trovoadas e queda de granizo.

A partir desta quarta-feira, 19, os temporais prometem ganhar força no Rio Grande do Sul. A Região Metropolitana de Porto Alegre também está entre os locais afetados pela instabilidade do clima.