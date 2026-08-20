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ARMA DE FOGO

Câmara aprova projeto que libera porte de arma para empresários e MEIs

Câmara estabelece licença de cinco anos, restrições de deslocamento e novas regras

Jair Mendonça Jr
Por
Proposta visa permitir que trabalhadores dessas categorias possuam autorização para porte de arma
Proposta visa permitir que trabalhadores dessas categorias possuam autorização para porte de arma - Foto: Reprodução internet

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 19, um projeto de lei que regulamenta o porte de arma de fogo para empresários e Microempreendedores Individuais (MEIs).

A proposta visa permitir que trabalhadores dessas categorias possuam autorização para porte de arma, sob a justificativa de proteção da vida e do patrimônio.

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Requisitos para a concessão do porte

O texto estabelece que a autorização requer a comprovação de necessidade efetiva decorrente da atividade profissional. O solicitante deve apresentar os seguintes documentos e condições:

  • Comprovação de idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica;
  • Certidões negativas criminais das esferas Federal, Estadual, Militar e Eleitoral;
  • Comprovação de residência fixa;
  • Vínculo empregatício ou societário ativo com empresa registrada no CNPJ.

Limites e validade da licença

A proposta fixa a validade da licença em cinco anos. O uso da arma fica restrito ao local da atividade empresarial e ao trajeto de deslocamento direto entre a residência e o estabelecimento de trabalho.

O projeto proíbe desvios de rota ou a permanência com o armamento fora das situações previstas na legislação.

Cancelamento automático da autorização

O texto aprovado prevê o cancelamento imediato da licença caso ocorra uma das seguintes situações:

  • Flagrante de porte sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes;
  • Uso de arma de forma ostensiva ou com intuito de ameaça;
  • Condenação definitiva por crime doloso;
  • Extinção do vínculo empregatício ou societário com a empresa.

Próximas etapas da tramitação

O projeto de lei prossegue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Caso receba aprovação, o texto ainda necessita de votação no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal antes de seguir para sanção e publicação oficial.

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