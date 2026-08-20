Câmara aprova projeto que libera porte de arma para empresários e MEIs

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A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 19, um projeto de lei que regulamenta o porte de arma de fogo para empresários e Microempreendedores Individuais (MEIs).

A proposta visa permitir que trabalhadores dessas categorias possuam autorização para porte de arma, sob a justificativa de proteção da vida e do patrimônio.

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Requisitos para a concessão do porte

O texto estabelece que a autorização requer a comprovação de necessidade efetiva decorrente da atividade profissional. O solicitante deve apresentar os seguintes documentos e condições:

Comprovação de idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica;

Certidões negativas criminais das esferas Federal, Estadual, Militar e Eleitoral;

Comprovação de residência fixa;

Vínculo empregatício ou societário ativo com empresa registrada no CNPJ.

Limites e validade da licença

A proposta fixa a validade da licença em cinco anos. O uso da arma fica restrito ao local da atividade empresarial e ao trajeto de deslocamento direto entre a residência e o estabelecimento de trabalho.

O projeto proíbe desvios de rota ou a permanência com o armamento fora das situações previstas na legislação.

Cancelamento automático da autorização

O texto aprovado prevê o cancelamento imediato da licença caso ocorra uma das seguintes situações:

Flagrante de porte sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes;

Uso de arma de forma ostensiva ou com intuito de ameaça;

Condenação definitiva por crime doloso;

Extinção do vínculo empregatício ou societário com a empresa.

Próximas etapas da tramitação

O projeto de lei prossegue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Caso receba aprovação, o texto ainda necessita de votação no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal antes de seguir para sanção e publicação oficial.