ARMA DE FOGO
Câmara aprova projeto que libera porte de arma para empresários e MEIs
Câmara estabelece licença de cinco anos, restrições de deslocamento e novas regras
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou, na última quarta-feira, 19, um projeto de lei que regulamenta o porte de arma de fogo para empresários e Microempreendedores Individuais (MEIs).
A proposta visa permitir que trabalhadores dessas categorias possuam autorização para porte de arma, sob a justificativa de proteção da vida e do patrimônio.
Requisitos para a concessão do porte
O texto estabelece que a autorização requer a comprovação de necessidade efetiva decorrente da atividade profissional. O solicitante deve apresentar os seguintes documentos e condições:
- Comprovação de idoneidade, capacidade técnica e aptidão psicológica;
- Certidões negativas criminais das esferas Federal, Estadual, Militar e Eleitoral;
- Comprovação de residência fixa;
- Vínculo empregatício ou societário ativo com empresa registrada no CNPJ.
Limites e validade da licença
A proposta fixa a validade da licença em cinco anos. O uso da arma fica restrito ao local da atividade empresarial e ao trajeto de deslocamento direto entre a residência e o estabelecimento de trabalho.
O projeto proíbe desvios de rota ou a permanência com o armamento fora das situações previstas na legislação.
Cancelamento automático da autorização
O texto aprovado prevê o cancelamento imediato da licença caso ocorra uma das seguintes situações:
- Flagrante de porte sob efeito de álcool ou substâncias entorpecentes;
- Uso de arma de forma ostensiva ou com intuito de ameaça;
- Condenação definitiva por crime doloso;
- Extinção do vínculo empregatício ou societário com a empresa.
Próximas etapas da tramitação
O projeto de lei prossegue para análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Caso receba aprovação, o texto ainda necessita de votação no plenário da Câmara dos Deputados e no Senado Federal antes de seguir para sanção e publicação oficial.