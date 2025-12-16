FISCALIZAÇÃO
Clínica é multada por usar ferro de passar roupa para esterilizar materiais
Uso de ferro de passar para selar instrumentos odontológicos foge das normas
Por Leilane Teixeira
Uma clínica odontológica de Campo Verde foi punida pela Vigilância Sanitária após fiscalizações identificarem procedimentos inadequados na esterilização de instrumentos utilizados nos atendimentos. A penalidade inclui advertência e multa, conforme decisão administrativa de primeira instância.
A apuração teve início após vistoria realizada no começo de novembro. Durante uma nova inspeção, no dia 4, os fiscais constataram que o estabelecimento continuava adotando métodos irregulares, a exemplo de ferros de passar roupa para esterilizar equipamentos, mesmo após orientação oficial do órgão.
Método improvisado
Segundo o parecer técnico, os instrumentos estavam sendo selados com um ferro de passar roupa, equipamento doméstico que não atende aos padrões exigidos para controle sanitário. O uso desse tipo de aparelho já havia sido vetado anteriormente, mas a prática foi mantida pela clínica.
A Vigilância Sanitária destacou que a ausência de controle preciso de temperatura, pressão e tempo compromete o processo de esterilização e aumenta o risco de contaminação, colocando em perigo tanto pacientes quanto profissionais da saúde.
Penalidade e novas exigências
Como nenhuma defesa foi apresentada dentro do prazo legal, o órgão considerou válidas as irregularidades descritas no auto de infração. Com isso, foi aplicada:
- uma multa no valor de R$ 3.466,92;
- advertência formal
- obrigada a substituir o equipamento improvisado por uma seladora térmica apropriada, cuja aquisição e uso deverão ser acompanhados pela Vigilância Sanitária.
O processo administrativo ainda prevê que, em caso de descumprimento das determinações, o estabelecimento poderá sofrer sanções mais rígidas, como interdição, perda do alvará sanitário, apreensão de materiais e possível comunicação ao Conselho Regional de Odontologia e ao Ministério Público.
