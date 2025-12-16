Clínica é multada por usar ferro de passar roupa para esterilizar materiais

- Foto: Reprodução

Uma clínica odontológica de Campo Verde foi punida pela Vigilância Sanitária após fiscalizações identificarem procedimentos inadequados na esterilização de instrumentos utilizados nos atendimentos. A penalidade inclui advertência e multa, conforme decisão administrativa de primeira instância.

A apuração teve início após vistoria realizada no começo de novembro. Durante uma nova inspeção, no dia 4, os fiscais constataram que o estabelecimento continuava adotando métodos irregulares, a exemplo de ferros de passar roupa para esterilizar equipamentos, mesmo após orientação oficial do órgão.

Método improvisado

Segundo o parecer técnico, os instrumentos estavam sendo selados com um ferro de passar roupa, equipamento doméstico que não atende aos padrões exigidos para controle sanitário. O uso desse tipo de aparelho já havia sido vetado anteriormente, mas a prática foi mantida pela clínica.

A Vigilância Sanitária destacou que a ausência de controle preciso de temperatura, pressão e tempo compromete o processo de esterilização e aumenta o risco de contaminação, colocando em perigo tanto pacientes quanto profissionais da saúde.

Penalidade e novas exigências

Como nenhuma defesa foi apresentada dentro do prazo legal, o órgão considerou válidas as irregularidades descritas no auto de infração. Com isso, foi aplicada:

uma multa no valor de R$ 3.466,92;

advertência formal

obrigada a substituir o equipamento improvisado por uma seladora térmica apropriada, cuja aquisição e uso deverão ser acompanhados pela Vigilância Sanitária.

O processo administrativo ainda prevê que, em caso de descumprimento das determinações, o estabelecimento poderá sofrer sanções mais rígidas, como interdição, perda do alvará sanitário, apreensão de materiais e possível comunicação ao Conselho Regional de Odontologia e ao Ministério Público.