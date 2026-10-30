CNU pode ter até 3 mil vagas em 2027; veja o que já se sabe

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A próxima edição do Concurso Nacional Unificado (CNU), conhecido como Enem dos Concursos, poderá oferecer entre 2 mil e 3 mil vagas em 2027. A estimativa foi confirmada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), mas a realização de uma nova seleção ainda depende da aprovação do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) pelo Congresso Nacional.

Segundo o ministério, o quantitativo considera concursos já autorizados e novas oportunidades que poderão ser definidas a partir da disponibilidade orçamentária do próximo ano.

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Em nota à Folha de São Paulo, a pasta explicou que a realização de uma nova edição está condicionada à aprovação do orçamento e do espaço fiscal destinado à abertura de vagas no serviço público federal.

CNU 2027 já está confirmado?

Apesar da estimativa de até 3 mil oportunidades, o governo federal ainda não confirmou oficialmente a realização do CNU em 2027.

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado pelo governo ao Congresso no final de agosto, prevê recursos para novas contratações no Executivo federal.

O documento prevê 53.530 vagas, entre novos postos e contratações de candidatos já aprovados em seleções anteriores. No entanto, esse número não corresponde à quantidade de oportunidades do próximo CNU.

A ministra da Gestão e da Inovação (MGI), Esther Dweck, também indicou a possibilidade de uma nova edição, considerando a necessidade de recomposição do quadro de servidores públicos federais.

Quando será o próximo Concurso Nacional Unificado?

Ainda não há calendário oficial para o CNU 2027. As datas de publicação do edital, inscrições e aplicação das provas dependem da confirmação do concurso e da definição dos órgãos participantes.

De acordo com o MGI, a intenção é manter a autorização de concursos e processos seletivos para recompor a força de trabalho do governo federal, diante do número de servidores que estão se aposentando.

A expectativa da pasta é que o modelo de seleção unificada seja realizado a cada dois anos.

Como funciona o CNU?

O Concurso Nacional Unificado reúne vagas de diferentes órgãos e instituições federais em uma única seleção. Os cargos são organizados por blocos temáticos, conforme as áreas de atuação e os requisitos de cada oportunidade.

O modelo permite que os candidatos concorram a diferentes cargos dentro das opções previstas no edital, utilizando uma mesma inscrição e realizando as provas em um processo seletivo unificado.

A organização da seleção está sob responsabilidade da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) desde 2025. Na primeira edição, em 2024, a aplicação ficou a cargo da Fundação Cesgranrio.

Como foram as últimas edições do CNU?

A primeira edição do CNU aconteceu em 2024 e reuniu aproximadamente 2,1 milhões de inscritos, que concorreram a 6.640 vagas distribuídas em 21 órgãos públicos federais. As provas foram aplicadas em 228 cidades brasileiras.

Já a segunda edição, realizada em 2025, teve 761.528 inscritos e ofereceu 3.652 vagas em 32 órgãos do governo federal, divididas em nove blocos temáticos, aplicada em duas etapas.

Para 2027, ainda não foram divulgados detalhes sobre o número de órgãos participantes, os cargos disponíveis, a distribuição das vagas ou o cronograma de provas.