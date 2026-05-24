Confira a reação do treinador de Gabriel Ganley após morte do atleta

Após a morte do fisiculturista Gabriel Ganley, no sábado, 23, internautas passaram a culpar o treinador do atleta, Marcelo Cruz, a ponto dele fechar os comentários em suas publicações no Instagram, de forma que ninguém possa comentar em suas postagens.



Ainda no sábado, Marcelo chegou a postar uma homenagem ao jovem de 22 anos, que ele classificou como “muito mais que um promissor atleta”.

“Ganley trouxe de volta com todo seu espírito a chama do bodybuilding, era nítido ver o quanto amava isso com toda sua força. Eu e ele fomos muito mais que treinador/atleta, contávamos nossos planos, dividíamos sonhos e metas e a vida te levou de uma forma tão repentina que contigo foi um pedaço de mim”, diz ele.



“Você era tão jovem, tão inspirador, movia multidões por onde passava e o que fica é o seu legado, foi aquilo que você construiu até aqui. Você deixará muitas saudades e o que fica nessa vida são as nossas histórias juntos. Obrigado por tudo que você fez por mim, por nós, minha gratidão será eterna”, finalizou.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Apesar das críticas, a causa do falecimento de Ganley ainda é investigada pela polícia de São Paulo.

Quem é Marcelo Cruz?

Natural de Santa Catarina, Marcelo Cruz é fisiculturista e atua na categoria Bodybuilder Open, construindo sua trajetória no cenário nacional com participações em competições de alto nível.



Com passagens por federações como NABBA e IFBB, ele acumula títulos regionais e nacionais conquistados ao longo da última década, tendo como destaque recente a participação no Masters Olympia, realizado no Japão.



Aos 40 anos, além da carreira como atleta, Marcelo Cruz atua no mercado de assessorias esportivas voltadas para alta performance.



Formado em Educação Física e patrocinado por marcas do setor de suplementação, ele trabalha na preparação técnica de atletas do fisiculturismo, como fazia com Gabriel Ganley, e também foi responsável pela preparação do surfista e campeão olímpico Ítalo Ferreira.