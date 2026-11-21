O influenciador digital Gabriel Augusto Mateus Félix, de 29 anos, será velado neste sábado, 21, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Ele morreu na noite de quinta-feira, 19, após sofrer um mal súbito durante um encontro com amigos para jogar futebol, em Campinas, interior de São Paulo.

A despedida será reservada a familiares e amigos próximos. A família não divulgou o horário e nem locais do velório e do sepultamento.

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Nas redes sociais, a noiva do influenciador, Isabelle Abreu, conhecida como Xsbel, fez um apelo por privacidade e informou que não será permitida a presença de fãs ou profissionais da imprensa.





Foto: reprodução redes sociais

Noiva faz pedido após morte repentina do influenciador

Em uma publicação nas redes sociais, Isabelle agradeceu as mensagens de carinho recebidas após a morte de Gabriel, mas pediu que o momento de despedida seja respeitado.

A influenciadora também informou que não serão permitidos registros fotográficos ou divulgações durante a cerimônia.

A família pediu que as manifestações de apoio sejam feitas por meio de orações, respeitando o silêncio e a privacidade dos parentes neste momento de luto.





Foto: reprodução redes sociais

Gabriel passou mal antes de partida de futebol

Gabriel morreu na noite de quinta-feira, 19, depois de passar mal durante um encontro com amigos em Campinas, cidade onde morava com a noiva e a filha, Amelie.

Segundo informações divulgadas pela família, o influenciador ainda não havia começado a jogar futebol quando sofreu o mal súbito e caiu. Amigos acionaram o atendimento de emergência, mas ele não resistiu.

Até a última atualização das informações, a causa da morte não havia sido esclarecida.

Influenciador começou carreira como modelo em Minas Gerais

Natural de Uberaba, Gabriel iniciou sua trajetória profissional no universo artístico como modelo. De acordo com a prima Gisele Mateus Gonçalves, ele fez cursos na cidade e, posteriormente, conseguiu oportunidades de trabalho em São Paulo, onde também morou por um período.

O influenciador conheceu Isabelle pela internet, em 2020, por intermédio de um amigo. Na época, ele vivia em Uberaba, enquanto ela morava no Ceará. Os dois começaram a conversar durante o período de isolamento social e se encontraram pessoalmente pela primeira vez em 2021, em São Paulo.

Família relembra sonho de Gabriel e amor pela filha

A morte precoce de Gabriel também motivou homenagens emocionantes de familiares nas redes sociais. A prima Júlia Mateus de Freitas Machado relembrou momentos da infância do influenciador em Uberaba, destacando o jeito alegre, carinhoso e brincalhão.

Entre as recordações, ela citou as brincadeiras na árvore da tia Maria, os jogos de cartinhas e as partidas de cobra-cega durante os encontros familiares.

Júlia também contou que Gabriel tinha o sonho de se tornar ator de cinema e desejava ver seus trabalhos nas telonas. Segundo a familiar, ele era dedicado aos projetos profissionais e acreditava que ainda conquistaria muitos objetivos.





Influenciador queria ser um pai presente

Outro ponto destacado nas homenagens foi a relação de Gabriel com a filha, Amelie. Segundo a prima, ele desejava proporcionar à menina todo o carinho, a presença e as experiências que não teve a oportunidade de viver com o próprio pai, que morreu quando ele ainda era criança.

A mãe do influenciador estava em Campinas quando Gabriel morreu. Conforme relatado pela prima Gisele, ela ajudava o filho e a noiva nos cuidados com a criança.

Nas despedidas publicadas nas redes sociais, familiares destacaram os sonhos, a dedicação e o amor de Gabriel pela família.

A prima Júlia pediu que a memória do influenciador seja preservada pelas histórias e pelos momentos que compartilhou com quem estava ao seu redor.