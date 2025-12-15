Decisão do STF pode mudar aposentadoria especial e elevar valores em 2026

Supremo analisa idade mínima, aposentadoria integral e conversão de tempo especial - Foto: Luciano Carcará / Ag. A Tarde

O Supremo Tribunal Federal marcou para 18 de dezembro de 2025 um julgamento que promete mexer com as regras da aposentadoria especial. A pauta envolve pontos sensíveis da reforma da Previdência e pode atingir diretamente trabalhadores expostos a condições nocivas, além de quem reorganizou a vida contando com as normas atuais.

A depender do resultado, a decisão pode antecipar aposentadorias, alterar cálculos e até elevar valores de benefícios já a partir de 2026, reacendendo debates que pareciam encerrados após a reforma.

O que estará em julgamento no STF

A sessão prevista para dezembro concentra três temas centrais. O primeiro é a possível derrubada da idade mínima da aposentadoria especial, criada após a reforma e considerada um entrave para quem atuou sob risco.

Também entra na pauta a volta da aposentadoria integral, o que pode impactar diretamente o valor pago aos segurados. O terceiro ponto é a conversão do tempo especial em tempo comum, alternativa importante para quem não consegue fechar todos os requisitos da aposentadoria especial.

Na prática, o STF vai decidir se regras que endureceram o acesso ao benefício podem ser revistas total ou parcialmente.

Por que a idade mínima virou o ponto mais delicado

Entre todos os temas, a idade mínima da aposentadoria especial é vista como o eixo mais sensível do julgamento. Ela interfere diretamente no momento em que o trabalhador pode deixar a atividade, mesmo após anos de exposição a agentes nocivos.

Uma eventual mudança pode antecipar a aposentadoria de milhares de pessoas e alterar planejamentos feitos nos últimos anos. Por isso, o julgamento tem mobilizado sindicatos, especialistas e segurados que acompanham o tema de perto.

Cálculo do benefício e conversão de tempo entram no radar

Além da idade mínima, a discussão sobre a aposentadoria integral envolve a forma de cálculo e o percentual recebido mensalmente. Já a conversão de tempo especial em comum interessa principalmente a quem não fecha os requisitos da especial, mas pode usar esse período para alcançar outra modalidade de aposentadoria.

A expectativa é que os ministros analisem esses pontos de forma conjunta, ainda que o resultado possa variar entre eles.

Três desfechos possíveis e os impactos práticos

O julgamento pode terminar em três caminhos distintos. Um deles é a aprovação total, com revisão ampla das regras atuais. Outro é a manutenção integral do modelo vigente, sem mudanças práticas.

Há ainda a possibilidade de uma decisão intermediária, com a liberação de apenas parte dos pontos discutidos. Nesse caso, o impacto dependerá do perfil de cada trabalhador e exigirá ajustes no planejamento previdenciário.

Como se preparar até 18 de dezembro

Até a data do julgamento, a principal orientação é organizar documentos, conferir períodos de atividade especial e entender como cada regra pode se aplicar ao seu histórico de trabalho.

Embora a idade mínima da aposentadoria especial esteja no centro do debate, o efeito final dependerá da combinação entre tempo de contribuição, tipo de atividade e enquadramento individual.

O julgamento promete ser decisivo. Resta saber se o STF vai corrigir distorções apontadas desde a reforma ou abrir um novo capítulo de incertezas nas regras da aposentadoria.