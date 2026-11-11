El Niño: prefeitura confirma cancelamento do Réveillon após reunião

A prefeita de Aracaju, Emília Corrêa, confirmou o cancelamento do Réveillon dos Sergipanos e do Verão Caju 2027. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 10, após uma reunião com secretários municipais e representantes de órgãos da administração pública. A decisão também inclui a mudança de data do Festival do Caranguejo.

A confirmação ocorre após a gestão municipal avaliar a possibilidade de suspender os eventos diante dos efeitos previstos do fenômeno climático El Niño e das dificuldades no abastecimento de água enfrentadas pela capital sergipana.

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Segundo a prefeitura, os recursos que seriam utilizados na realização das festas serão redirecionados para medidas de prevenção, melhorias na infraestrutura e ações destinadas a reduzir os impactos das condições climáticas sobre a população.

A decisão foi discutida durante uma reunião realizada no auditório da Prefeitura de Aracaju. Entre os principais fatores considerados estão a previsão de temperaturas elevadas e a irregularidade na distribuição de água, que afeta moradores de diferentes bairros há vários meses.

“Nenhum gestor gosta de cancelar eventos, mas o nosso compromisso é cuidar das pessoas e agir com responsabilidade. Sabemos da importância dessas programações para a cidade, para o turismo e para a economia, mas, neste momento, precisamos ter cautela e colocar a segurança e o bem-estar da população em primeiro lugar”, afirmou Emília Corrêa.

Para onde serão destinados os recursos?

Com o cancelamento das programações, a prefeitura pretende direcionar os investimentos para ações consideradas prioritárias. Entre as medidas anunciadas estão:

Climatização das escolas municipais e do transporte público;

Implantação de poços artesianos, que estão em processo de licitação;

Ampliação da infraestrutura de abastecimento de água;

Expansão dos pontos de hidratação do projeto HidratAju, que oferece água filtrada e refrigerada em locais turísticos;

Monitoramento e prevenção de possíveis interrupções no fornecimento de água em equipamentos públicos.

A administração municipal também informou que disponibilizou terrenos nos bairros Luzia, Areia Branca e Mosqueiro para a instalação de novos reservatórios pela concessionária Iguá Sergipe.

“Os recursos públicos precisam ser aplicados onde a população mais precisa. Vamos direcionar esses investimentos para fortalecer nossa infraestrutura, ampliar o acesso à água, melhorar as condições das nossas escolas e preparar a cidade para enfrentar esse período”, declarou a prefeita.

Falta de água preocupa moradores

Além das condições climáticas, a irregularidade no abastecimento de água foi apontada como um dos principais motivos para o cancelamento dos eventos.

De acordo com a coordenadora da Defesa Civil de Aracaju, Valéria Bispo, moradores de algumas regiões chegam a passar de três a quatro dias sem água, principalmente nas áreas mais elevadas da Zona Norte da cidade.

A preocupação também envolve o funcionamento de serviços essenciais, como unidades de saúde, escolas, creches e abrigos municipais.

Discussão em Salvador

Em meio às incertezas sobre a programação de outras capitais, a Empresa Salvador Turismo (Saltur) reforçou que mantém o planejamento de seu calendário oficial de eventos de verão. Segundo a empresa, as festas têm papel importante para o turismo, a economia e a geração de emprego e renda na cidade.