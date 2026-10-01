FALIU?
Empresa brasileira com quase R$ 1 bilhão de dívidas pode ser vendida para o exterior
Gigante pertence ao Grupo Oi e teve o plano de recuperação judicial aprovado
Uma das maiores empresas brasileiras de CX (experiência do cliente) e BPO (terceirização de processos dos negócios), a Tahto pode ter como novo controlador um grupo com atuação no exterior, segundo a coluna Painel S.A., da Folha de S. Paulo.
O plano de recuperação judicial da companhia foi aprovado na última terça-feira, 29, em assembleia geral de credores.
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No início do processo, o passivo estava avaliado em cerca de R$ 830 milhões, composto principalmente por dívidas trabalhistas e operacionais. A negociação aconteceu em meio à crise do Grupo Oi, ao qual a Tahto pertence.
A falência da operadora foi decretada pela Justiça do Rio de Janeiro em agosto deste ano por acumular dívida superior a R$ 44 bilhões.
Recuperação judicial
Mesmo com a situação da controladora, a Tahto segue um processo próprio de recuperação judicial e busca reorganizar suas obrigações financeiras.
A aprovação do plano pelos credores representa uma etapa para a continuidade das atividades e para a viabilização da venda.
Durante o processo, a empresa manteve suas operações e conseguiu ampliar o número de contratos e unidades, mesmo diante das dificuldades financeiras.
A continuidade das atividades é um dos aspectos centrais da reestruturação, que busca preservar o negócio enquanto a companhia avança na negociação.
Para o CEO da Tahto, Luís Ricardo Ferreira, “a aprovação do plano nos permite avançar com segurança na venda da companhia e seguir construindo perspectivas positivas para a Tahto, nossos colaboradores, clientes e parceiros”.