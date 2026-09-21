Primavera começa nesta terça, mas clima não muda de imediato; entenda

A mudança entre as estações do ano é marcada com data e hora bem definidas, mas isso não significa que a sensação climática também mude instantaneamente. Na próxima terça-feira, 22, às 21h05, acontecerá o equinócio no Hemisfério Sul, marco que determina o início oficial da primavera, mas a atmosfera responde a uma dinâmica física própria e não a uma precisão.

O equinócio não é capaz de alterar imediatamente as condições do tempo, porque as condições atmosféricas seguem seu ritmo natural. Por isso, fatores como umidade, circulação dos ventos e deslocamento das massas de ar irão mudar aos poucos, no decorrer dos dias e semanas.

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O que explica a mudança das estações

A existência das estações do ano só é possível pela inclinação do eixo de rotação da Terra em relação ao plano de sua órbita. Conforme o planeta percorre sua trajetória ao redor do Sol, os hemisférios passam a receber diferentes níveis e ângulos de iluminação, alterando gradualmente a duração dos dias e das noites.

No equinócio de setembro, o Sol cruza o equador celeste em seu movimento aparente, passando do norte para o sul. O fenômeno marca o início da primavera no Hemisfério Sul e do outono no Hemisfério Norte.

No Brasil, a estação segue até 21 de dezembro, quando começa o verão, e os dias tendem a ficar progressivamente mais longos durante esse período.

Por que a sensação climática não muda conforme o horário?

A chegada de uma nova estação não provoca uma mudança imediata nas condições do tempo. O comportamento da atmosfera é influenciado pela circulação dos ventos, pela umidade, pela movimentação das massas de ar e pela atuação de sistemas de pressão.

Estes fenômenos que possuem ritmos próprios e podem se estender por horas ou até semanas. Por isso, períodos de calor intenso, frio fora de época, temporais ou estiagens podem ocorrer mesmo após o início oficial de uma estação.

Diferenças entre o dia e a noite

Apesar de o termo equinócio ter origem no latim e significar “noite igual”, isso não quer dizer que o período de luz e escuridão tenha exatamente 12 horas em todas as localidades.

A atmosfera interfere na passagem da luz solar, enquanto o horário de nascer e de pôr do sol considera a borda do disco solar, e não apenas o seu centro. Por isso, na prática, os períodos de dia e noite ficam apenas aproximadamente equilibrados.

Para entender melhor o fenômeno considere que: