Entregadores podem aumentar renda fora do horário de pico; saiba como

O almoço e o jantar costumam concentrar a maior demanda por entregas de comida. No entanto, entre um pico e outro, os entregadores podem encontrar períodos com menos pedidos e, consequentemente, oportunidades reduzidas de captar renda.

Nova estratégia do iFood, o Envios iFood busca justamente ocupar esse intervalo com a oferta de entrega de outros tipos de produtos. Lançado durante o iFood Move 2026, em São Paulo, na última semana, a ferramenta permite que estabelecimentos utilizem a rede de entregadores da plataforma para levar ao consumidor pedidos feitos em canais próprios.

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A proposta amplia o tipo de entrega disponível para os profissionais e cria novas possibilidades de corridas em horários tradicionalmente menos movimentados para o delivery de refeições.

A estratégia, portanto, não está apenas relacionada ao caminho que um pedido percorre até chegar ao consumidor. Para quem trabalha com entregas, a proposta é ampliar as possibilidades ao longo do dia, reduzindo a dependência dos horários de maior movimento relacionados à comida.

"A gente tem uma curva que funciona assim: almoço e janta [no topo]. As outras verticais têm ocupado esses vales. E o envio iFood vai ocupando mais ainda esses vales. Então, a nossa expectativa é que a taxa de ociosidade do entregador, que é o tempo que ele não tem um pedido alocado, diminua cada dia mais, e, portanto, esse rendimento absoluto vai subindo cada dia mais também", explicou Diego Barreto, CEO do iFood, durante entrevista coletiva no evento.

Diego Barreto - CEO do iFood, em coletiva de imprensa no iFood Move 2026 - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

De acordo com o representante, por enquanto não é possível calcular o percentual de ganho, mas os benefícios são garantidos. "A gente vai crescer muito e a gente vai aumentar a massa de renda que vai chegar no entregador", completou o empresário.

A possibilidade ganha relevância diante do perfil de trabalho dos entregadores. Uma pesquisa do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap) aponta que esses profissionais trabalham, em média, menos de quatro horas por dia, durante cinco dias por semana.

Segundo a empresa, mais de mil parceiros já podem utilizar o serviço, que realizou 500 mil entregas durante pouco mais de um mês de testes. A expectativa é chegar a 1 milhão de entregas em outubro.

Entenda a logística do Envios iFood e benefícios para entregadores

A estratégia segue a lógica de aproveitar uma estrutura já existente, expandindo para segmentos varejistas como lojas, farmácias, pet shops e mercados. Os estabelecimentos podem utilizar o serviço para enviar produtos aos clientes, sem depender de uma frota própria.

"Qualquer pequeno ou médio empreendedor que quer ter, dentro do seu negócio, uma solução de entrega rápida, passa a acessar uma logística de entrega de 30 minutos a 1h. Normalmente, esse é um tipo de modelo de negócio que exige muita tecnologia ou investimento, então não é muito comum que esse pequeno e médio empreendedor tenha acesso a esse tipo de produto e serviço", afirmou Arnaldo Bertolaccini, o VP Logística do iFood.

Arnaldo Bertolaccini, VP Logística do iFood, em coletiva de imprensa no iFood Move 2026 - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

Para os entregadores, a mudança representa uma ampliação do tipo de pedido que pode aparecer na plataforma. Em vez de depender exclusivamente da demanda por refeições, eles passam a ter acesso também a encomendas originadas em outros segmentos do comércio.

"Entrega uma pulseira, um relógio ou qualquer coisa que não necessariamente está sendo vendida no iFood. Significa gerar mais renda e uma nova oportunidade de trabalho para essas pessoas", afirmou o representante.

Com isso, o entregador que já está conectado à plataforma pode encontrar novas oportunidades de corrida nos períodos em que tradicionalmente haveria menos pedidos de alimentação. A expectativa é de que novos entregadores sejam atraídos para o aplicativo.

"O entregador tem total transparência e visibilidade quando é um pedido do Envios iFood. E ele tem a opção de aceitar ou não esse processo", detalhou Bertolaccini.

A expansão também acompanha uma mudança no perfil das cargas transportadas. O iFood afirma que pretende ampliar a presença de veículos de quatro rodas entre os entregadores conectados à rede de intermediação para atender cargas maiores e trajetos de média distância.

"Principalmente para compras maiores, supermercado e outras coisas, a gente também vai lançar o Envios iFood com carros", explicou Diego.

Para Arnaldo, o que diferencia o serviço de outros oferecidos por concorrentes é a conexão em grande escala, o que é convertido para a eficiência para quem contrata.

"Pode ser parecido, mas a experiência de quem usa, claramente vai ser rapidamente identificado quando você contrata um do que quando você contrata outro", garantiu.

Serviço de entrega em quatro novos modelos

Além da novidade para quem vende fora do app, os parceiros que já estão dentro da plataforma também passam a contar com inovações. Os produtos logísticos já disponíveis para parceiros do iFood no Brasil passam a integrar um portfólio único, batizado de iFood Entrega, dividido em quatro produtos que atendem a diferentes tamanhos, perfis e estratégias de negócio dos estabelecimentos:

iFood Entrega Completa: o iFood assume toda a intermediação tecnológica da operação, da conexão entre estabelecimento, entregador parceiro e consumidor até o suporte pós-entrega; o restaurante cuida apenas do preparo e da embalagem;

iFood Entrega Dedicada: solução pensada nos parceiros que não abrem mão de controlar cada detalhe da logística, mas contam com o iFood para acessar a base de entregadores parceiros que optam por rodar exclusivamente para um estabelecimento em períodos específicos. Essa solução dá autonomia de gestão logística para o restaurante enquanto o suporta com uma plataforma completa de gestão logística a partir da Pick n Go, empresa referência neste mercado;

iFood Entrega Sob Demanda: o estabelecimento aciona entregadores de forma pontual, sem mensalidade, tanto para pedidos do app quanto para os originados em canais próprios como WhatsApp e site do lojista;

iFood Entrega Flexível: modelo híbrido: o parceiro cobre com frota própria as áreas prioritárias e o iFood atende o restante, com abrangência de até 10 km.

Distribuição de Bag Pro

Também durante o iFood Move 2026, a empresa apresentou a Bag Pro, bolsa térmica desenvolvida pela empresa ao longo de quase dois anos, que visa a entrega de pedidos sensíveis, a partir da inteligência de otimização. Por enquanto, o acessório contempla apenas entregadores que melhor realizam as entregas.

"A gente começou a fazer serviço de distribuição para os entregadores Super, os que têm o maior nível de qualidade e uma conexão com a plataforma. Essa distribuição está acontecendo no Brasil inteiro e isso deve cada vez estar mais presente nos próximos meses", disse Arnaldo Bertolaccini durante coletiva de imprensa.

A nova bag conta com uma estrutura rígida mais leve que o isopor, elásticos internos que reduzem a movimentação dos alimentos e material impermeável. Em testes reais, a combinação da bag com a tecnologia de intermediação do iFood reduziu em mais de 80% as ocorrências de problemas em entregas.

Bag Pro iFood - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

iFood testa armários para dinamizar retirada de pedidos

O iFood Move também exibiu uma ferramenta em fase de testes: a iFood Box. A solução é pensada para poupar tempo e garantir mais praticidade tanto para clientes quanto para entregadores e donos de restaurantes.

O iFood Box é um armário de armazenamento temporário que ficará localizado em pontos estratégicos, eliminando a necessidade do cliente estar presente no momento da entrega.

A ferramenta garante praticidade e qualidade nas entregas. O pedido ficará guardado no box com segurança e só poderá ser retirado com código.

iFood Box - Foto: Luiza Nascimento/ Ag. A TARDE

*Repórter viajou para São Paulo, à convite do Ifood.