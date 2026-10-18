Escândalo Master: o que falta descobrir sobre o caso do banco

O caso Banco Master reúne investigações sobre suspeitas de fraudes financeiras, operações bilionárias, relações com instituições públicas e possíveis falhas nos mecanismos de fiscalização do sistema financeiro.

Mesmo após a liquidação do banco pelo Banco Central, em novembro de 2025, e o avanço de investigações policiais, administrativas e judiciais, ainda há questões a responder sobre o funcionamento das operações, o destino dos recursos e a responsabilidade de cada envolvido.

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A apuração envolve diferentes frentes, entre elas a negociação de carteiras de crédito com o Banco de Brasília (BRB), a movimentação de recursos por fundos de investimento, aplicações de regimes próprios de previdência e a atuação de dirigentes, intermediários e agentes públicos.

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2 de 5 Fachada do Banco Master | Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil

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Em outubro de 2026, a investigação da Operação Compliance Zero continua entre os principais eixos do caso. Depoimentos, mensagens, documentos financeiros e análises técnicas devem ajudar a reconstruir as operações e verificar quais suspeitas encontram respaldo nas provas.

Como funcionavam as operações investigadas?

Uma das principais questões é esclarecer como eram estruturadas as operações atribuídas ao grupo liderado pelo ex-banqueiro Daniel Vorcaro, quem autorizava os negócios e quais mecanismos permitiram a realização de transações posteriormente questionadas pelos investigadores.

A Operação Compliance Zero apura suspeitas de fraudes na emissão e negociação de carteiras de crédito, incluindo ativos que, segundo os investigadores, não teriam lastro adequado. A investigação busca reconstruir o caminho dos recursos e identificar a participação de pessoas físicas e jurídicas.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), divulgado em outubro, Vorcaro negou que as operações com o BRB tenham provocado prejuízos e contestou a suspeita de venda de carteiras de crédito fraudulentas. A defesa sustenta que os negócios foram lícitos e passaram por instâncias técnicas e colegiadas.

Entre as perguntas que permanecem estão:

Quem estruturou e autorizou cada operação investigada?

Quais carteiras de crédito tinham lastro comprovado e quais apresentaram inconsistências?

Como funcionavam os controles internos do banco?

Quais empresas e fundos receberam os recursos movimentados?

Qual é o valor efetivamente comprovado de eventuais prejuízos?

A reconstrução do fluxo financeiro será essencial para diferenciar operações regulares de eventuais fraudes e individualizar as responsabilidades.

O que aconteceu entre o Banco Master e o BRB?

A relação entre o Banco Master e o BRB é um dos principais eixos da investigação. Reportagens publicadas em outubro apontaram que o banco público adquiriu aproximadamente R$ 21,9 bilhões em ativos do Master, dos quais cerca de R$ 12,3 bilhões apresentariam indícios de irregularidades identificados em auditoria independente. Os valores e a natureza das operações continuam sujeitos à análise das autoridades.

A investigação procura esclarecer como as carteiras foram avaliadas, quais documentos sustentaram as aquisições e quais dirigentes participaram das decisões. Também é necessário determinar se os responsáveis tinham conhecimento de inconsistências antes de autorizar os negócios.

O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, é um dos investigados e foi preso. Segundo reportagens, mensagens obtidas pela PF indicariam proximidade entre ele e Vorcaro. As apurações também envolvem uma suspeita de oferta de imóveis avaliados em cerca de R$ 150 milhões como vantagem indevida. A hipótese precisa ser demonstrada no curso da investigação e dos procedimentos judiciais.

Em setembro, o Tribunal de Contas do Distrito Federal determinou o bloqueio de até R$ 2,7 bilhões em bens e contas de cinco ex-dirigentes do BRB, concedendo prazo para que apresentassem suas defesas. A medida busca resguardar valores diante dos possíveis danos relacionados às operações. O bloqueio, porém, não representa uma condenação definitiva.

Ainda falta esclarecer:

Quem realizou e validou a análise técnica dos ativos?

Quais documentos foram usados para aprovar as aquisições?

Os dirigentes conheciam as inconsistências apontadas posteriormente?

Houve conflito de interesses ou benefício indevido?

Qual foi o destino dos recursos transferidos e quanto poderá ser recuperado?

Houve participação de agentes públicos e políticos?

Outra frente envolve a possível participação de agentes públicos nas decisões relacionadas ao BRB e à tentativa de aquisição do Banco Master.

Reportagens apontaram suspeitas de atuação do então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), em decisões relacionadas à negociação. A defesa negou que ele tenha pressionado ou interferido irregularmente nas operações do banco público.

A apuração precisa examinar as decisões administrativas, as comunicações entre os envolvidos e os limites da atuação de cada agente. A participação em reuniões ou a manutenção de contatos, isoladamente, não comprova a prática de crime.

Também vieram a público reportagens sobre mensagens que mencionariam a atuação de políticos na aproximação entre o Master e fundos públicos de previdência. Os envolvidos citados negaram irregularidades e atribuíram os pagamentos recebidos à prestação de serviços profissionais.

As principais perguntas são:

Houve interferência indevida em decisões de instituições públicas?

Algum agente público obteve ou ofereceu vantagem irregular?

Os pagamentos a intermediários correspondiam a serviços efetivamente prestados?

Houve conflito de interesses na indicação ou aprovação de investimentos?

Quais elementos justificariam a responsabilização individual?

Como atuaram os órgãos de fiscalização?

O papel das autoridades responsáveis pela supervisão bancária e do mercado de capitais também está sob análise. Além de investigar os administradores do Master, é necessário esclarecer como os órgãos reguladores acompanharam as atividades do grupo e quais providências adotaram diante dos sinais de risco.

O Banco Central instaurou uma investigação interna para examinar a condução da fiscalização do Master, desde a expansão do conglomerado até a liquidação da instituição. O procedimento foi noticiado pela Folha de S.Paulo, em janeiro de 2026, e era conduzido sob sigilo, sem prazo definido para conclusão na ocasião.

Em setembro, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de investigação da PF sobre a atuação de agentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na fiscalização de fundos ligados ao Master.

Entre os pontos que ainda precisam ser esclarecidos estão:

Quando cada órgão identificou os primeiros sinais de risco?

Quais providências foram adotadas e em que momento?

Houve falha de supervisão, descumprimento de normas ou omissão individual?

As decisões administrativas foram fundamentadas em informações suficientes?

Quais procedimentos poderão resultar em sanções ou novos encaminhamentos à Justiça?

Fundos de previdência: qual é o risco para os recursos públicos?

As aplicações de regimes próprios de previdência de estados e municípios em títulos do Master também estão entre os pontos investigados. O objetivo é verificar como os investimentos foram recomendados e aprovados, quais avaliações de risco foram feitas e se os gestores cumpriram suas obrigações legais.

Um dos casos citados em reportagens envolve a Amapá Previdência (Amprev), que teria investido cerca de R$ 400 milhões em títulos do banco em um intervalo de 20 dias. A apuração busca esclarecer as condições dessas aplicações e a atuação dos responsáveis pelas decisões.

As questões centrais são:

Quais fundos investiram no Master e quais foram os valores?

Quem recomendou, analisou e autorizou cada aplicação?

Os gestores consideraram os riscos e as informações disponíveis?

Quanto dos recursos está comprometido e quanto poderá ser recuperado?

Houve prejuízo efetivo aos beneficiários dos regimes de previdência?

Quanto poderá ser recuperado?

A recuperação de ativos é uma das etapas necessárias para dimensionar as consequências financeiras do caso. Em janeiro de 2026, o STF autorizou medidas de quebra de sigilos bancário e fiscal e de bloqueio patrimonial relacionadas a pessoas e entidades investigadas.

Segundo informações divulgadas à época, o bloqueio e o sequestro de bens alcançaram 38 investigados, em um montante de R$ 5,7 bilhões.

Falta esclarecer:

Qual é o valor total dos prejuízos efetivamente comprovados?

Quanto do patrimônio bloqueado poderá ser convertido em recursos disponíveis?

Houve transferências para terceiros ou para o exterior?

Como será feita a restituição aos credores e investidores?

Qual será o tratamento dado a recursos de fundos públicos eventualmente comprometidos?

Quais são os próximos passos da investigação?

O avanço das apurações depende da conclusão de diligências, da análise de documentos financeiros e da confrontação das versões apresentadas pelos investigados.

Em outubro, a PF ouviu Vorcaro sobre as operações envolvendo o BRB. A defesa negou irregularidades e afirmou que o ex-banqueiro colaborou com os investigadores. A PF também ouviu Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro, em 16 de outubro, no âmbito da investigação sobre os negócios entre as duas instituições.

Os próximos passos a acompanhar incluem:

A conclusão das diligências da Polícia Federal e a eventual apresentação de relatórios finais.

A análise das provas pelo Ministério Público e a decisão sobre possíveis denúncias.

As decisões judiciais sobre medidas cautelares, bloqueios patrimoniais e andamento dos processos.

A conclusão das investigações administrativas do Banco Central e da CVM.

A identificação de eventuais responsáveis e a definição dos prejuízos passíveis de reparação.

A responsabilização criminal dependerá de provas e do devido processo legal, com oportunidade de defesa para todos os investigados.

O que falta esclarecer sobre os vazamentos e os documentos divulgados?

A divulgação de mensagens, áudios e documentos relacionados ao caso abriu uma frente adicional de questionamentos sobre a origem, a integridade e o contexto do material.

Em 16 de outubro, a defesa de Vorcaro pediu ao STF a abertura de uma investigação sobre o vazamento de conversas privadas obtidas durante as apurações.

Os advogados questionaram a divulgação de informações pessoais e a falta de confirmação pública sobre a autenticidade e o contexto de alguns registros.

Em outra frente, a PF pediu a prorrogação, por 90 dias, do inquérito que apura pagamentos relacionados ao financiamento do filme Dark Horse, sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

A solicitação foi justificada pela necessidade de concluir perícias contábeis e aguardar informações financeiras de entidades nos Estados Unidos.

Entre as perguntas ainda abertas estão:

Qual é a origem dos materiais divulgados fora dos autos?

Os registros são autênticos, completos e apresentados em contexto?

Houve edição, manipulação ou divulgação seletiva?

O vazamento comprometeu o sigilo ou o andamento das investigações?

Existem elementos verificáveis que justifiquem procedimentos adicionais?

O que será necessário para esclarecer o caso Master?

Relação do Master com a mídia

A relação entre o Banco Master e profissionais da imprensa passou a integrar a cobertura jornalística sobre a instituição após a divulgação de mensagens que indicam a participação da área de comunicação na organização de encontros e na interlocução com representantes do setor.

As informações têm como uma de suas bases diálogos extraídos de dispositivos eletrônicos no contexto de investigações conduzidas pela Polícia Federal. Segundo reportagens, mensagens atribuídas à equipe de comunicação do banco indicavam a organização prévia de reuniões com profissionais diversos.

Outras publicações ainda reuniram informações sobre a preocupação da instituição com a repercussão de notícias e com a maneira como seus negócios eram apresentados ao público.