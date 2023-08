Esportes, MC Cabelinho e Faustão: Veja o que o Brasil pesquisou

No fim de semana, o brasileiro pesquisou por temas variados na internet. Entre os destaques estão os conteúdos sobre esportes, como a luta do campeão mundial de boxe, Acelino Popó Freitas, que nocauteou Junior Dublê no sábado, 26, e a partida entre Bahia e Botafogo, realizada no domingo, 27, no Rio de Janeiro.

Além do interesse pelos campeonatos e partidas, os internautas buscaram informações acerca do suposto término do relacionamento entre o MC Cabelinho e a atriz Bella Campos. O funkeiro teria tido uma recaída com uma ficante de Belo Horizonte, identificada como Duda Mehdef, de 23 anos.

A cirurgia de transplante de coração do apresentador Faustão também movimentou as redes sociais. Faustão estava sob cuidados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 5 de agosto, tratando de uma insuficiência cardíaca e realizando sessões de diálise. Diante desse quadro, ele foi incluído na lista de espera para o transplante do órgão.

Confira os principais destaques, segundo o Google Trends:



Domingo

Bahia X Botafogo

O Bahia foi até o Rio de Janeiro onde enfrentou o Botafogo, no estádio Nilton Santos. A partida foi válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Tricolor terminou superado pelo líder da competição por 3 a 0, com dois gols do experiente Diego Costa e um de Luis Henrique.



City X Sheffield United

Com dificuldades, o Manchester City venceu o Sheffield United fora de casa por 2 a 1 e assumiu a liderança isolada do Campeonato Inglês, com três vitórias em três rodadas.



Transplante de Faustão

O apresentador Fausto Silva, conhecido como Faustão, passou por cirurgia para transplante de coração. Ele está internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista.



Acidente na Moto1000GP

A etapa de Cascavel da Moto1000GP, categoria do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, terminou com duas mortes. Os pilotos Érico Veríssimo da Rocha e André Veríssimo Cardoso se envolveram em um acidente gravíssimo e não resistiram.



MC Cabelinho

O nome de MC Cabelinho é um dos assuntos mais comentado nas redes sociais, por supostamente ter traído a namorada, Bella Campos. O funkeiro teria tido uma recaída com uma ficante de Belo Horizonte, identificada como Duda Mehdef, de 23 anos, na noite do último sábado, 26. No entanto, até o momento, nem o funkeiro e nem Bella Campos confirmaram o fim do relacionamento.



Sábado

Luta Popó

Acelino "Popó" Freitas não deu chances para o adversário Júnior Dublê, influenciador famoso por ser sósia de Vin Diesel, no main event do Fight Music Show 3, no clube Hebraica, em São Paulo. O ex-pugilista nocauteou o adversário rapidamente durante a luta de exibição.

Mega-Sena

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2625 da Mega-Sena. Foram sorteados os números: 09-10-35-44-55-58. Sem vencedores, o prêmio principal estimado para o próximo sorteio é de R$ 37 milhões.



Fórmula 1

O holandês Max Verstappen (Red Bull) conseguiu sua nona vitória consecutiva ao dominar o Grande Prêmio da Holanda de Fórmula 1, chegando à frente do espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e do francês Pierre Gasly (Alpine).



Provas do Encceja 2023

Mais de um milhão de participantes fizeram as provas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2023. Ao todo, 1.104.146 participantes estão inscritos no exame, dos quais 193.572 buscam a certificação para o ensino fundamental e 910.574 para o ensino médio. As mulheres são maioria, com 613.097 participantes. Já o público masculino conta com 491.049 inscritos.