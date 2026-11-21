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A Serra do Corvo Branco, na rodovia SC-370, em Santa Catarina, está prestes a ser inaugurada. Conhecida como a estrada mais temida do Brasil, devido aos seus paredões de 90 metros e curvas de até 180 graus, a obra já está 90% concluída.

Com um investimento de R$ 56 milhões por meio do Programa Estrada Boa, o local será reinaugurado no dia 19 de dezembro, com show do cantor sertanejo Sérgio Reis e da Camerata de Florianópolis, orquestra sinfônica da câmara, em atividade desde 1994.

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A estrada possui cerca de 9,4 quilômetros e liga Urubici, na Serra Catarinense, a Grão-Pará, no Sul do estado. Seu percurso reúne as belezas naturais dos cânions e auxilia o ecoturismo da região, com trilhas e passeios em meio à natureza.

Detalhes da obra

De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade (SIE), as obras de pavimentação da estrada se concentraram na construção de muros e contenções de encostas durante o mês de novembro.

Os serviços no trecho da SC-370 já ultrapassaram a marca de 90% de execução, com barreiras de proteção em 150 metros de pavimentação, que possui cerca de 2,6 quilômetros, devido à inclinação da serra.

As partes em asfalto já estão concluídas e sinalizadas, migrando a operação para as áreas de sinalização viária.