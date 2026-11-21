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A paraibana Silvana Cardoso conquistou a primeira medalha da Seleção Brasileira de taekwondo paralímpico no Mundial de Taekwondo, que acontece em Muju, na Coreia do Sul, na madrugada deste sábado, 21. Ela ficou com a a prata na categoria feminina até 57kg.

Silvana, que é medalhista de bronze na mesma categoria nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, perdeu para a iraniana Maryaa Abdollahpour na decisão do ouro.

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A campeã na categoria até 65kg nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024, a mineira Ana Carolina Moura, perdeu para a russa Diana Abuziarova e foi eliminada nas quartas de final do Mundial, na Coreia do Sul.

Assim como Ana Carolina, Valter Sedano foi derrotado nas quartas de final pelo iraniano Amirmohammad Haghighatshenas, na categoria masculina até 70kg. O paranaense João Gabriel Cardoso foi eliminado pelo uzbeque Kudratjon Hayadarov, nas oitavas de final.

A Seleção Brasileira está sendo representada por dez atletas, na competição segue até este domingo, 22.