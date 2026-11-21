Siga o A TARDE no Google

O Atlético-MG perdeu de 2 a 0 para o Boca Juniors na final da Copa Sul-Americana de 2026. As equipes se enfrentaram neste sábado, 21, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

O primeiro gol da equipe argentina saiu aos 15 minutos do primeiro tempo. Após uma jogada na área, Santiago Ascacíbar aproveitou a finalização de Aranda e mandou a bola para o fundo da rede. Antes, aos três minutos, o Boca já havia assustado o Atlético quando Merentiel acertou o travessão após uma falha do goleiro Everson.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na volta do intervalo, o Boca já mostrou vantagem logo aos dois minutos. Sebastián Villa avançou pela esquerda e cruzou para Miguel Merentiel, que apareceu livre para finalizar.

Com dificuldades para construir jogadas ofensivas, o Atlético encontrou resistência na marcação argentina. Até os 30 minutos do segundo tempo, o time mineiro ainda não tinha acertado nenhuma finalização.

A decisão valia o título inédito da Sul-Americana para o Atlético-MG. Já o Boca Juniors conquista o terceiro troféu da competição.