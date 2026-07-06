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Ex-mulher do goleiro Bruno está intubada em estado grave

Dayanne Rodrigues do Carmo foi encontrada no último sábado

Victoria Isabel
Por
Dayanne Rodrigues do Carmo é ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes
Dayanne Rodrigues do Carmo é ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes - Foto: Reprodução | Redes sociais

Dayanne Rodrigues do Carmo, ex-mulher do goleiro Bruno Fernandes, está internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, após ser encontrada no último sábado, 4, depois de passar três dias desaparecida.

A mulher, de 39 anos, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levada inicialmente para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no bairro Santa Terezinha e, posteriormente, transferida para o Hospital João XXIII, onde permanece intubada no setor de politraumatizados.

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Segundo informações apuradas pelo UOL, o quadro clínico de Dayanne é considerado grave, porém estável. A Polícia Civil de Minas Gerais informou que investiga as circunstâncias do caso, mas não divulga detalhes sobre o estado de saúde da paciente.

Em nota, a corporação confirmou apenas que Dayanne foi socorrida na noite de sábado (4) e encaminhada para uma unidade hospitalar em Belo Horizonte. As circunstâncias do ocorrido seguem sob investigação.

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Entenda o caso

Dayanne desapareceu na última quinta-feira, 2. De acordo com o atual marido, ela saiu de casa informando que iria para a residência da mãe, mas não retornou.

Segundo o relato à Polícia Militar, foram encontradas cartas com tom de despedida na residência, além de mensagens em seu celular trocadas com um homem que se apresentava como agiota.

Dayanne é mãe das duas filhas do goleiro Bruno, de quem se separou em 2011.

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Belo Horizonte Goleiro Bruno MInas Gerais

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