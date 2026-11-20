TRAGÉDIA
Ex-vereador e mais duas pessoas morrem durante temporal que destruiu cidade
Temporal chegou acompanhado de granizo e rajadas de vento de até 114 km/h
O ex-vereador Ronaldo Machado Salles e outras duas pessoas morreram durante uma forte tempestade que atingiu a cidade de Tupanciretã, na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira, 20. O temporal, acompanhado de granizo e rajadas de vento de até 114 km/h, também deixou 60 pessoas feridas e mais de 5 mil casas danificadas.
Além do ex-parlamentar, as outras vítimas são Hortência Bueno Alves, de 85 anos, e uma terceira pessoa que ainda não teve a identidade divulgada.
Ronaldo Machado Salles foi vereador de Tupanciretã por sete mandatos, tendo sido eleito em 1992, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016 e 2020. Ele também ocupou a presidência da Câmara Municipal.
A morte do político foi confirmada pelo presidente estadual do PSDB, Moisés Barboza, que lamentou a tragédia e prestou solidariedade aos familiares das vítimas.
Ventos de 114 km/h e suspeita de microexplosão
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul investiga as características do fenômeno meteorológico que atingiu o município, de aproximadamente 20 mil habitantes.
Uma análise preliminar de imagens e vídeos aponta que a cidade pode ter sido atingida por uma microexplosão, fenômeno caracterizado por uma corrente de ar descendente que provoca ventos extremamente fortes ao atingir o solo.
Durante a tempestade, uma estação do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou rajadas de vento de 114 km/h. Segundo a Defesa Civil, ainda não é possível confirmar a ocorrência de um tornado, embora essa hipótese não tenha sido completamente descartada.
Dados do radar meteorológico de Porto Alegre indicam que a supercélula, um tipo de tempestade severa, atuou sobre a região por volta das 3h19.
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Defesa Civil emite alerta vermelho
Antes da chegada da tempestade, a Defesa Civil emitiu um alerta vermelho, às 2h38, para municípios da região, incluindo Tupanciretã.
O aviso, enviado por SMS, indicava risco muito alto de destelhamentos devido à previsão de granizo de grande porte e vendaval. O alerta permaneceu válido até as 3h37.
O município contabiliza mais de 5 mil casas danificadas, enquanto as autoridades seguem avaliando os prejuízos provocados pelo temporal.