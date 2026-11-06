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ACIDENTE EM ESCOLA

Experimento químico deixa 11 crianças feridas em feira de ciências

Vítimas tinham cerca de 12 anos

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Foto do laboratório da escola.
Foto do laboratório da escola. - Foto: Reprodução/CBMMG

Em uma feira de ciências, onze crianças se acidentaram por uma mistura de um experimento químico em uma escola estadual de Formiga, no Centro-Oeste de Minas Gerais, nesta quinta-feira, 5.

“Durante uma das experiências, que previa a combinação de permanganato de potássio, ácido sulfúrico e álcool etílico, a atividade saiu do controle, provocando ferimentos nos estudantes”, explicou o CBMMG. A corporação ainda apurou que no laboratório havia cerca de 23 pessoas e as demonstrações foram feitas por estudantes do curso técnico em Química.

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Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), três crianças sofreram queimaduras graves que atingiram a face e os olhos, e cinco tiveram queimaduras leves nos braços e pescoço. As outras foram avaliadas e liberadas pelo Samu, e as vítimas tinham cerca de 12 anos.

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Em nota, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informou que os estudantes estavam sendo acompanhados por professores e que aturam em conjunto com a direção da escola, “intensificando a articulação intersetorial com a Rede de Saúde e de Proteção Social do município, visando ao atendimento integral dos estudantes envolvidos”.

“Assim que ocorreu o acidente, a direção da escola adotou os procedimentos de emergência e os fluxos de proteção previstos no Programa de Convivência Democrática. Mobilizou-se para prestar os primeiros socorros, acionar os serviços de emergência e garantir o atendimento aos estudantes. As providências foram conduzidas de forma articulada pelos profissionais presentes, pela equipe gestora e pelos serviços públicos de emergência. A direção também realizou contato imediato com as famílias dos estudantes envolvidos”, afirmou.

Caso necessário, o Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), composto por profissionais de Psicologia e Serviço Social, será acionado para desenvolver atividades de acolhimento e escuta qualificada para os estudantes que precisarem.

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acidente escola Feira de Ciências

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